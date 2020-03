Les projets de crypto-monnaie se développent plus que les initiatives de blockchain privées

Les projets liés à la crypto-monnaie ont connu une croissance et un développement plus importants ces dernières années que ceux dédiés à l’utilisation privée des plateformes de blockchain.

Selon The Blockchain Report 2020, rapport préparé par la société de conseil CBInsights, le financement reçu par les sociétés de crypto-monnaie a largement dépassé les montants reçus pour les projets de blockchain privés ne se concentre pas sur la gestion, la conservation ou l’échange de crypto-monnaies, qu’ils définissent comme des «blockchains d’entreprise».

Cet indicateur, présenté dans le rapport, montre comment le financement des projets de crypto-monnaie a été pendant plusieurs années supérieur aux initiatives liées aux chaînes de blocs d’entreprise. En ce sens, il souligne le fait que en 2018 l’augmentation des ressources pour ce type de projet a été énorme, passant de 970 millions USD en 2017 à 3 997 millions USD en 2018.

Lors de l’analyse de l’un des graphiques CBInsights publiés dans le rapport, il est à noter qu’en 2019, le financement reçu pour des projets de crypto-monnaie Il enregistre une légère baisse à 2 356 millions de dollars, mais il reste supérieur aux investissements dans les blockchains d’entreprises. Pourtant, les investissements dans les projets de blockchain ont doublé, passant de 256 millions de dollars en 2018 à 434 millions de dollars en 2019.

Le graphique montre les investissements réalisés dans les projets et les projets de cryptographie de 2015 à 2018. Blockchain d’entreprise. Source: CBInsights.

Selon le rapport, cette augmentation s’explique par le fait que près de la moitié du financement des projets de blockchain d’entreprises à cette date provient du troisième tour de financement de Ripple, qui a levé 200 millions de dollars.

Ces données coïncident avec celles déclarées par la firme KPMG dans une étude des tendances mondiales de l’investissement dans les technologies financières ou FinTech de 2019, qui indique qu’au cours du premier semestre de cette année, les investissements privés dans les technologies associées aux blockchains ont mis en évidence une baisse de 60%.

Autres indicateurs

En plus des aspects financiers, l’étude prend également en compte d’autres indicateurs qui reflètent la baisse de popularité de la blockchain par rapport aux projets de cryptographie.

À ce sujet, il est expliqué qu’en 2018 le nombre de mentions du mot «blockchain» dans les réunions d’affaires internes Il a connu une croissance significative par rapport aux années 2016 et 2017. Mais cette situation a changé en 2019, lorsque les mentions ont été considérablement réduites, ce qui est considéré comme un indicateur que les entreprises se sont désintéressées de ce sujet.

Le rapport ajoute que les chaînes de blocs commerciales n’ont pas connu de croissance substantielle ces dernières années, car des projets clés comme Hyperledger, R3 et Ledger en sont encore à leurs premiers stades de développement et de recherche.

De leur côté, les projets d’extraction de crypto-monnaie, les protocoles publics décentralisés et les applications de paiement continuent de mener à bien des campagnes de financement. Le rapport cite comme exemples Celo (30 millions de dollars), Polkadot (145 millions de dollars) et BisonTrails (30,8 millions de dollars).

Pendant ce temps, les incubateurs de projets entretenus par les sociétés IBM, ICE et Fidelity ont établi des alliances pour fournir des services de garde et d’échange de crypto-monnaies, à la recherche d’opportunités dans ce secteur. D’autres sociétés FinTech font de même, comme Square, qui a récemment activé les dépôts BTC; ou comme Robinhood, une plateforme financière qui continue d’étendre ses services de garde et d’échange aux États-Unis.

De même, il est souligné que certains services de garde et d’échange de crypto-monnaies offrent déjà une assurance aux investisseurs; tandis que les éditeurs de logiciels aident les investisseurs à gérer les taxes sur les crypto-monnaies et que les fournisseurs de données et les consultants améliorent la qualité de leurs rapports. Tous ces facteurs sont considérés dans le rapport comme indiquant la maturité de l’industrie.

Dans cette même ligne d’idées, il est indiqué comment les entreprises encouragent les investisseurs à recevoir un revenu passif en accordant des prêts cryptographiques (Compound, BlockFi), reflétant la croissance des plateformes de financement décentralisé (DeFi). À cet égard, il est mentionné comment les actifs financiers des plates-formes DeFi (MakerDAO, InstaDApp, Compound) ont augmenté à 1,2 billion USD en 2019, dans une période de grâce avant la baisse générale des prix due à la pandémie mondiale de coronavirus en en mars.

C’est précisément à cause de cet événement imprévisible que conclure que la CTB reste un actif vulnérable à ces risques, présentant un comportement similaire aux marchés financiers traditionnels, tels que l’indice S&P 500. Cependant, malgré le fait qu’en 2019, les recherches sur Internet pour le terme bitcoin ont diminué, le prix de la crypto-monnaie a augmenté de 90% au cours de cette année. Une ascension s’arrêtant sous l’impact de la covid-19.

Enfin, les analystes ont établi leurs projections pour 2020. Premièrement, ils indiquent que l’interopérabilité des plateformes et leur propre difficulté d’utilisation restent un point de blocage dans l’adoption de la blockchain. Ce serait un point à améliorer au cours de cette année et auquel les entreprises seront attentives, disent-ils.

De même, une diversification des produits offerts par les plates-formes de crypto-monnaie est attendue, offrant un espace pour les prêts, les assurances et d’autres services. En outre, il est probable que les gouvernements stimuleront davantage la numérisation de l’économie et l’émission ultérieure de monnaies numériques, ce qui pourrait entraîner des réglementations ou des campagnes visant à réduire l’utilisation des crypto-monnaies décentralisées.