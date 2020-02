Les propriétaires choisissent la flexibilité car les réparations de 2 ans font leur retour

Selon les dernières recherches, la flexibilité était vitale pour les propriétaires garantissant de nouveaux prêts hypothécaires à l’achat (BTL) et des remortgages à la fin de 2019.

Le nombre de propriétaires de logements locatifs ayant choisi un taux fixe de deux ans est passé de seulement 8% au dernier trimestre de 2018 à 26% substantiel au cours de la même période de l’année dernière.

Les propriétaires recherchaient des périodes de remboursement anticipé (ERC) plus courtes, selon l’indice des prêts hypothécaires à l’achat (MfB), qui leur permet de se refinancer plus tôt sans encourir de pénalité. L’incertitude politique était probablement le facteur déterminant, le Royaume-Uni attendant les résultats des élections générales de décembre.

Malgré la flambée des taux fixes de deux ans, l’hypothèque à taux fixe de cinq ans est restée le choix le plus populaire pour les propriétaires, représentant 68% des achèvements au dernier trimestre de 2019. Mais le marché a semblé vivant en tant que trackers et produits à taux réduit a connu une augmentation marginale de la popularité, probablement en raison de la spéculation sur une réduction du taux de base de la Banque d’Angleterre.

Le directeur général de Mortgages for Business, Steve Olejnik, a déclaré: «Étant donné que nous avons maintenant plus de certitude dans le système politique, nous prévoyons que les propriétaires pourraient recommencer à chercher des solutions à plus long terme à l’avenir.»

Les prêteurs soutiennent le marché

Les rapports actuels suggèrent que des milliers de propriétaires envisagent de vendre avant la nouvelle année fiscale en raison de l’augmentation du fardeau fiscal; il incombe donc aux prêteurs d’aider à faire la somme des achats à louer s’additionner.

La bonne nouvelle est que le nombre de produits disponibles à la vente a connu une augmentation massive de 72 à 1 981, et ceux disponibles aux sociétés à responsabilité limitée de 51 à 738, offrant aux propriétaires un large choix.

De plus, les emprunteurs à la recherche de solutions à plus long terme peuvent toujours bénéficier de tests de résistance moins rigoureux des prêteurs par rapport aux produits à plus court terme, ce qui signifie qu’ils peuvent emprunter plus qu’avec un produit à plus court terme.

Olejnik a ajouté: «De plus en plus de propriétaires élargissent leur portefeuille grâce à une société à responsabilité limitée qui s’est avérée être un véhicule d’emprunt plus efficace tant sur le plan fiscal que financier. Les prêteurs ont répondu à cela et la demande a alimenté une augmentation du nombre de produits disponibles. »

Il ne fait aucun doute que le secteur de la location-vente subit de graves changements, mais comme le dit Marc von Grundherr, des agents de location Benham et Reeves: «Il y aura toujours une très forte demande de biens locatifs. Les rendements locatifs continuent d’augmenter et donc, même s’il y a eu des changements, ceux qui restent en location-vente ou qui sont assez courageux pour y entrer peuvent bien faire. »

