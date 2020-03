Les propriétaires de Steem Forked et HIVE attendent d’activer le commerce

Faits saillants:

Après la fourchette, seules deux plateformes de trading avaient inclus HIVE sur leur liste.

Désormais, la plateforme de microblogage Hive est en concurrence avec Steemit.

Après des semaines d’affrontements entre la communauté Steem et le PDG de TRON Justin Sun, le hard fork de Hive a réussi. La première version du protocole Hive est une copie de la chaîne de chaînes de blocs Steem existante, mais quelques modifications mineures au code Hive ont été incluses dans le but d’augmenter la décentralisation du réseau.

«Aujourd’hui, nous avons fait l’histoire et nous l’avons fait ensemble. Nous sommes une communauté qui a décidé que nos valeurs fondamentales et nos croyances en la décentralisation valaient la peine d’être combattues. Hive: une blockchain créée pour la communauté, par la communauté », explique l’annonce publiée sur le compte Twitter officiel, après le fork.

De cette façon, la plateforme de micro-blogging Hive a également pris vie, pour la création de contenu, la création de communautés ayant des intérêts spécifiques et où l’interaction sociale est encouragée. Les messages des utilisateurs ont rapidement commencé à se manifester, notamment un dialogue avec Vitalik Buterin sur le hard fork et la façon dont certains comptes ont été exclus lors du lancement aérien du nouvel actif, sur la base d’un ensemble de critères.

D’autre part, Steempeak, la deuxième plus grande interface de Steemit, est maintenant une passerelle pour Hive, via Peakdr.

Vendredi 20 mars dernier, les nœuds ou témoins qui ont soutenu le hard fork proposé par la communauté Steem, ont mis à jour leur logiciel, marquant leur séparation avec Steemit Inc., propriété de Justin Sun. A cette époque, tous les utilisateurs qui ont pris en charge la décentralisation avaient automatiquement un compte d’accès à la plateforme Hive, grâce auquel ils ont reçu le lancement aérien du jeton HIVE. Il est à noter que tous les comptes qui ont soutenu les actions exécutées début mars par Sun ont continué d’exister sur le réseau Steem, mais n’étaient pas éligibles pour recevoir le largage. Par la suite, les deux blockchains existent séparément.

La communauté s’est également assurée de créer ce qu’elle a appelé le «Hive or Hive Decentralized Fund» (DHF), un pool de ressources, remplaçant le «ninja mining enjeu», le fonds de crypto-monnaie, c’est pourquoi Le différend est survenu entre la communauté Steem et la Fondation TRON. Le Fonds de développement de la ruche ne sera pas utilisable tant qu’une future mise à niveau du réseau ne sera pas déployée.

Où est Hive?

Les heures qui ont suivi le hard fork n’ont pas cessé d’être déplacées pour la communauté. Certains utilisateurs se concentrent sur la génération de contenu pour leurs blogs, où beaucoup analysent l’avenir ou le moment historique qu’ils pensent vivre. Cependant, d’autres ont réclamé sur Twitter la dose correspondante de puces, en tenant compte du fait que chaque propriétaire de STEEM doit recevoir le lancement de HIVE, dans la même proportion que leurs propriétés dans STEEM.

De temps en temps, sur Twitter, il y a une nouvelle publication d’utilisateurs demandant où est leur part de puces? L’humeur a changé au fil du temps, même les utilisateurs ont observé qu’à Binance, la publication dans laquelle ils exprimaient leur soutien à la fourche de hark et au lancement aérien de HIVE n’était plus visible. Plusieurs d’entre eux ont transmis leurs réclamations à CZ, le PDG du bureau de change, qui a répondu pour son propre compte: «Quand Binance a-t-il jamais annoncé quelque chose et ne s’est pas conformé? Erreur ZenDesk empêchant de nombreuses annonces précédentes d’être visibles, pas seulement celle-ci. Je ne vois pas tous les gars durs répliquer sur Twitter. “

Cependant, HIVE n’a été répertorié par pratiquement aucune maison d’échange, en fait, un utilisateur a noté que Coingecko montre que HIVE n’a été répertorié sur aucun échange cryptographique. Bien que dans Ionomy cela apparaisse, tout semble indiquer que c’est une question de temps et de patience. Plus tard, au moment de la rédaction de cette note, HIVE figurait également sur Bitrex.

Mise à jour de la nouvelle cotation: Les marchés BTC-HIVE et BTC-HBD sont ouverts et la négociation commencera sous peu sur https://t.co/vWO7SITe5n.

Pour plus d’informations sur $ HIVE et $ HBD, visitez: https: //t.co/wgWgXhzey9 @hiveblocks #Bittrex

Les dépôts et retraits seront ouverts sous peu. pic.twitter.com/VjbpCNgZKk

– Bittrex (@BittrexExchange) 21 mars 2020

Une note publiée avant le hard fork, avait souligné la liste des maisons de change qui étudient pour inclure HIVE dans leurs plateformes, parmi elles, mentionnaient Bittrex, Huobi, Binance, Probit, BlockTrades, BitThumb, GOPAX, UpBit et WazirX.

Que reste-t-il de Steem?

Les mesures mises en œuvre par Justin Sun continuent de susciter la controverse dans l’écosystème des crypto-monnaies. Aux yeux de beaucoup, le différend de Sun avec la communauté Steem représentait une perte de valeur totale pour la plateforme, y compris Stemmit. Il ne s’agit pas seulement de la valeur de STEEM lui-même, mais «de la valeur sous forme de propriété intellectuelle, de marque et de développeurs de chaînes de blocs et de front-end expérimentés». Tous les développeurs de Steem ont renoncé à continuer de coopérer juste après avoir repris la plateforme.

À ce sujet, Vitalik Buterin a récemment rendu un avis sur Twitter: «Cela semble être un moment positif potentiel dans l’histoire de la gouvernance de la blockchain. Si Hive (hard fork) bat Steem, ce serait une forte démonstration que la communauté est en charge et ne peut pas être achetée. » Par la suite, Justin Sun a répondu avec un peu d’ironie: “Je regarde de près si @eth_classic bat @ethereum, ce serait une forte démonstration que la décentralisation et la qualité immuable de la blockchain comptent vraiment.”

Sun n’a pas fait de déclaration officielle concernant le hard fork ou sur les mesures qu’il prendra avec Steem à l’avenir, ce qui est connu pour l’instant, c’est la vague de commentaires des utilisateurs de Steemit qui dénoncent la censure à Steemit.