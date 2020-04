Les propriétaires d’iPhone sont beaucoup plus susceptibles d’être ciblés par des escroqueries par phishing – .

Les attaques de phishing sur le Web sont en augmentation, et grâce à la fidélité à la marque et en particulier aux fans d’iPhone, les tentatives d’arnaque des consommateurs Apple sont parmi les tentatives de phishing liées à la marque les plus courantes.

C’est selon un nouveau rapport de Check Point Research, qui constate qu’Apple a été la marque la plus souvent l’objet de tentatives de phishing sur le Web au cours du premier trimestre de cette année.

Tout simplement parce que la pandémie de coronavirus a explosé dans le monde au cours du premier trimestre, cela ne signifie pas que tout le reste s’est arrêté sur ses traces, même si vous seriez certainement pardonné de penser cela sur la base de la quantité implacable de couverture des nouvelles consacrée au virus. Il y a encore des développements majeurs liés au concours de 2020 pour la Maison Blanche, par exemple, comme le président Obama approuvant Joe Biden pour la nomination démocrate mardi – et les escrocs en ligne sont toujours à l’affût à la recherche de victimes, comme un nouveau rapport sur l’activité de phishing au cours du trimestre révèle.

Le rapport sur le phishing de marque de Check Point Research pour le trimestre révèle qu’Apple était la marque que les fraudeurs de phishing prétendaient le plus souvent représenter pour essayer de tromper les consommateurs, contre la septième place au quatrième trimestre. Selon la firme, «cela est dû en partie au lancement prévu de la nouvelle Apple Watch, avec des criminels exploitant le buzz en ligne pour lancer plusieurs tentatives de vol d’informations d’identification».

Ce qui ne devrait pas non plus surprendre, c’est le fait que ce rapport identifie le phishing mobile comme le deuxième vecteur d’attaque le plus courant par rapport au quatrième trimestre, alors qu’il était en troisième place. Check Point émet l’hypothèse que cela est probablement dû au fait que les gens comptent encore plus sur leurs smartphones qu’ils ne le font actuellement pour l’information, le divertissement et le travail, car des millions de personnes dans le monde sont coincées à la maison (et travaillent à domicile) à cause du coronavirus. “Il existe également des similitudes entre les marques utilisées dans les vecteurs de phishing Web et mobiles, tels que Netflix et PayPal, qui ont gagné en popularité en raison d’une augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile en raison du coronavirus”, indique le rapport. continue.

Attestant du fait qu’Apple commande une telle fidélité à la marque des consommateurs du monde entier, le phishing Web ciblant les consommateurs Apple était l’attaque la plus courante (le phishing Web lui-même représentant le vecteur d’attaque le plus courant au cours du trimestre). Cela peut être fait de plusieurs façons, par exemple en essayant d’inciter les gens à visiter un faux site de marque via une application mobile sommaire.

Selon le rapport, le phishing sur le Web a représenté 59% des attaques de phishing au cours du trimestre, ciblant les consommateurs des marques suivantes:

Pomme

Netflix

Pay Pal

eBay

Les attaques de phishing mobile ont, quant à elles, ciblé les consommateurs de ces marques (dans l’ordre):

Netflix

Pomme

WhatsApp

Chasse

Pour éviter de devenir vous-même une victime, le rapport recommande de prendre les mesures suivantes:

Vérifiez que vous utilisez ou commandez sur un site Web authentique. Une façon de le faire est de ne pas cliquer sur les liens promotionnels dans les e-mails et, à la place, de rechercher un détaillant sur Google et de cliquer sur le lien directement à partir de la page de résultats Google.

Méfiez-vous également des offres spéciales. Ayez du bon sens pour savoir qu’une offre de remise de 80% sur le dernier iPhone n’est pas une opportunité fiable ou digne de confiance.

Enfin, essayez de garder un œil sur les fautes d’orthographe dans les e-mails ou les sites Web et les expéditeurs d’e-mails inconnus.

