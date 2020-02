Les propriétaires locatifs offrent une plus grande sécurité aux locataires

Le secteur locatif privé offre aux locataires une plus grande sécurité dans leur logement, car de plus en plus de locataires cherchent à rester sur place plus longtemps.

La dernière enquête anglaise sur le logement réalisée par le gouvernement a montré que la durée moyenne de vie d’un locataire privé dans son loyer actuel en 2018-2019 était de 4,4 ans. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 4,1 ans en 2017-2018 et c’est la durée moyenne la plus élevée pendant laquelle les locataires ont séjourné dans leurs locations actuelles au cours des 10 dernières années.

C’est une bonne nouvelle car de plus en plus de personnes dépendent du secteur locatif privé pour une maison et c’est une tendance qui devrait se poursuivre. Dans les villes du Royaume-Uni, le marché de la location continue de dépasser les ventes de biens immobiliers alors que l’attitude des gens à l’égard de la propriété change encore plus.

John Stewart, directeur des politiques chez Residential Landlords Associated, a déclaré: «Le marché répond aux demandes en constante évolution sans avoir besoin de législation.

Il a ajouté: “Il est vital que le gouvernement continue de soutenir et d’encourager cela avec des politiques favorables à la croissance qui aident les bons propriétaires à fournir des maisons à long terme à louer pour répondre à la demande sans cesse croissante.”

Garder les locataires heureux

Les locataires bénéficient d’une plus grande sécurité dans leurs maisons, ce qui est bénéfique pour les propriétaires et les locataires. Les locations à plus long terme offrent aux locataires la possibilité de s’établir localement et de se sentir davantage «chez eux».

Garder les locataires heureux peut également aider les propriétaires à éviter les périodes de vide, et avoir votre propriété occupée pendant la plus grande partie de l’année vous aide à obtenir des rendements locatifs constants. Les propriétaires peuvent jouer un rôle important sur le marché immobilier en fournissant des maisons de qualité à long terme pour répondre à la demande croissante du secteur.

Loyer de génération

Comme la location à long terme devient la norme au Royaume-Uni, cela devrait devenir encore plus courant car Generation Rent stimule la demande de biens locatifs. Actuellement, les jeunes sont les plus susceptibles de vivre dans des immeubles locatifs, en particulier dans les centres-villes. Cependant, de plus en plus de locataires plus âgés et de familles avec enfants vivent dans des logements locatifs.

Il est important pour les propriétaires de se concentrer sur votre locataire cible et de prioriser ce que les locataires modernes veulent dans une maison de location. Et lors de l’achat de votre prochain investissement immobilier, gardez à l’esprit que davantage de locataires prévoient de continuer à louer pour une période plus longue.

Chez BuyAssociation, nous avons une large gamme d’immeubles de placement qui conviennent aux investisseurs et aux locataires. Découvrez notre page d’investissement pour voir une sélection des opportunités disponibles.

Les propriétaires de logements locatifs offrent une plus grande sécurité aux locataires sont apparus en premier sur BuyAssociation.