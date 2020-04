Les propriétaires locatifs peuvent désormais utiliser Airbnb pour des locations à long terme

Avant les événements des dernières semaines, le marché de la location à court terme était en plein essor. Alors qu’il devrait rebondir complètement plus loin, Airbnb propose une nouvelle alternative.

Airbnb est le géant international de la location à court terme dont la plupart des gens à travers le monde ont entendu parler, s’il n’est pas utilisé. Il a gagné une énorme part de marché au cours des dernières années avec son système de réservation efficace, son application utile et ses options de service faciles.

Pour de nombreux propriétaires locatifs, les locations à court terme sont un excellent moyen de diversifier un portefeuille immobilier. Les locations à long terme auront toujours une forte demande, car de plus en plus de personnes louent au lieu d’acheter. Mais les séjours à court terme et les vacances s’accompagnent de leurs propres avantages, et ils sont devenus plus attrayants pour les propriétaires ces dernières années. En savoir plus sur pourquoi dans cet article.

Abandonner le court terme

La plate-forme d’hébergement immobilier, qui permet aux personnes de louer tout ou partie de leur maison à des invités, a annoncé de grands changements. Il a récemment reçu 1 milliard de dollars de financement par capitaux privés de Silver Lake et Sixth Street Partners – un investissement massif pour l’entreprise. Il devrait également lever 1 milliard de dollars supplémentaires de dette.

Et un porte-parole d’Airbnb a révélé où le financement sera ciblé.

«Nous nous concentrerons sur les séjours de plus longue durée. Des étudiants ayant besoin d’un logement pendant leurs études aux personnes en affectation prolongée, Airbnb est un endroit où beaucoup ont trouvé un logement à plus long terme. »

«À l’avenir, les rêves de vivre dans une autre communauté deviendront une réalité croissante – dans les maisons qui bénéficient des avantages d’Airbnb.»

Airbnb classe un séjour de longue durée comme l’un de plus de 28 jours. Dans ses nouveaux paramètres, vous pouvez réserver de deux semaines à six mois.

La firme a récemment bloqué toutes les réservations via sa plateforme en raison de l’épidémie de coronavirus. Il permet uniquement d’offrir des séjours au personnel du NHS et aux travailleurs clés, gratuitement ou à un tarif subventionné.

Fonctionnement des séjours de longue durée

Il y a maintenant une page sur le site Web d’Airbnb intitulée «Les séjours mensuels simplifiés avec Airbnb». À ce sujet, il annonce la possibilité de «rester des mois». Il offre la possibilité de séjourner dans une même maison pendant une période plus longue, «sans s’engager dans un bail à long terme».

Pour les propriétaires qui explorent actuellement diverses options de location, cela pourrait fournir une nouvelle avenue. L’inconvénient des locations à court terme peut être qu’elles sont plus susceptibles d’avoir des périodes vacantes. Cette option consistant à demander aux gens de s’inscrire pendant des mois à la fois pourrait fournir un équilibre, avec un flux de revenus plus prévisible pour le propriétaire.

Cependant, il est important de connaître les règles de l’endroit où vous vivez. À Londres, par exemple, il y a une limite annuelle de 90 jours sur les listes de propriétés. Si vous habitez en dehors de cette zone et que vous avez des invités plus de 140 nuits par an, il peut alors être classé comme une propriété indépendante ou une location de vacances. Cela pourrait signifier que les tarifs professionnels sont payables.

