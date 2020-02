Les propriétaires locatifs révèlent les meilleurs rendements locatifs dans le nord de l’Angleterre

Les rendements locatifs pour les propriétaires de logements locatifs sont à un niveau élevé dans le nord de l’Angleterre, et la plupart des régions devraient connaître une augmentation au cours des 12 prochains mois, selon le rapport.

L’investissement immobilier au Royaume-Uni devrait maintenir sa popularité au cours de l’année à venir, car les changements sur le marché ont vu les rendements locatifs se renforcer. C’est selon un nouvel indice trimestriel d’achat-location publié par Fleet Mortgages.

L’indice a révélé que les rendements locatifs bruts moyens du nord de l’Angleterre ont atteint un impressionnant 9,1% dans le nord de l’Angleterre au quatrième trimestre 2019, soit une augmentation de 2,6% par rapport à la même période de l’année précédente. Compte tenu de l’ensemble de l’année dernière, le rapport a constaté que les rendements locatifs dans le nord étaient en moyenne de 7,6%, les plus élevés du pays.

Un marché d’achat-vente solide dans l’ensemble

Le chiffre le plus bas a été enregistré dans le Grand Londres, avec des rendements locatifs de 5,1% provenant des investissements immobiliers, bien que ce soit 0,3% de plus que les rendements enregistrés au T4 2018.

Selon Steve Cox, directeur de la distribution de Fleet Mortgages, ces tendances pourraient signifier une année de confiance et d’investissement accrus parmi les propriétaires de logements locatifs britanniques pour 2020.

Il a déclaré: «Avec un resserrement global de l’offre, couplé à une demande continue de propriétés de qualité par les locataires, nous pensons que nous pourrons voir une augmentation continue des loyers dans la grande majorité des régions, sinon toutes, en 2020.»

«Dans ce sens, l’investissement immobilier restera de plus en plus populaire, et nous prévoyons pleinement que tous les types de propriétaires chercheront à compléter leur portefeuille au cours des 12 prochains mois.»

Résistance au Brexit et aux modifications fiscales

Bien que le pays soit dans un état d’incertitude, sans doute depuis le référendum de 2016 sur l’UE et menant aux dernières élections générales de décembre de l’année dernière et à la date limite du Brexit, le marché locatif est resté relativement stable. Dans l’ensemble, il y a eu une croissance des loyers dans l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles au cours des trois derniers mois de 2019 selon l’indice des achats en location.

Les changements fiscaux affectant de nombreuses personnes de l’industrie, les propriétaires se concentrent plus que jamais sur la maximisation de leurs bénéfices de leurs investissements immobiliers. Cela vaut pour les propriétaires de propriétés individuelles ainsi que pour ceux qui ont un vaste portefeuille. En se concentrant sur le nord de l’Angleterre, de nombreux propriétaires sont en mesure de réaliser des bénéfices très attractifs par rapport à ceux qui restent avec le sud et Londres.

Les propriétaires font des changements

Garder une longueur d’avance sur le marché immobilier en mutation et le secteur de la location-vente n’a jamais été aussi essentiel. Selon Steve Cox, de nombreux propriétaires choisissent maintenant de convertir leurs propriétés à locataire unique en immeubles à locataires multiples afin d’obtenir de meilleurs rendements.

Les maisons à occupation multiple (HMO) sont une option d’investissement immobilier de plus en plus populaire en raison des rendements élevés qui leur sont associés. Parce que chaque chambre est louée selon son propre contrat, les maisons étant occupées par plusieurs personnes non apparentées, les périodes de vide sont moins problématiques avec les HMO. En savoir plus sur les avantages et les inconvénients de cet article, et contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d’investir.

Il a ajouté: «Ces rendements plus élevés sont nécessaires pour faire face à ces obligations fiscales croissantes, mais aussi pour compenser l’augmentation des coûts d’acquisition de locataires et la réglementation.

«Des exemples de ces changements comprennent la conversion d’un plus grand nombre de propriétés en appartements autonomes plutôt que le maintien de la propriété en tant que maison familiale plus grande.»

«Couplé avec une tendance beaucoup plus grande à acheter plus loin – dans ces mêmes régions qui affichent des augmentations de rendement locatif plus importantes – nous pouvons voir pourquoi certaines régions continuent de surpasser les autres.»