Les propriétaires ont encore un mois pour remettre les maisons aux nouvelles normes EPC minimales

À partir d’avril, toutes les propriétés à louer en Angleterre et au pays de Galles devront respecter les normes minimales d’efficacité énergétique (MEES), de sorte que les propriétaires doivent agir maintenant.

Toutes les propriétés résidentielles louées par des particuliers devront atteindre la classe E ou plus dans leurs certificats de performance énergétique (EPC) à partir du début du mois prochain, car MEES s’appliquera à partir de ce point aux locations nouvelles et existantes.

Les propriétaires qui possèdent des propriétés qui n’obtiennent pas une cote EPC de A à F doivent terminer les travaux de mise à niveau nécessaires maintenant, car il leur reste moins d’un mois pour garantir leur conformité. Ceux qui ne le font pas pourraient être poursuivis.

Lorsque des travaux doivent être effectués pour augmenter la cote EPC, un plafond de coûts de 3 500 £ est en place. Cela signifie que les propriétaires doivent dépenser n’importe où jusqu’à 3 500 £ (TVA incluse) pour améliorer l’efficacité énergétique de chacun de leurs immeubles locatifs. Si, après avoir dépensé ce montant, une propriété n’atteignait toujours pas le niveau minimum, le propriétaire peut demander une exemption sur le registre PRS.

Comment améliorer votre classement EPC

Les nouvelles règles MEES sont entrées en vigueur en avril 2018 pour tout bien locatif qui a commencé une nouvelle location, ou une location renouvelée, après cette date. À partir du mois prochain, les règles commenceront à s’appliquer à toutes les locations existantes, en cours, périodiques et sécurisées, ce qui signifie que tous ceux qui possèdent un bien locatif au Royaume-Uni doivent s’assurer qu’ils s’y conforment.

Donc, pour les propriétaires qui possèdent actuellement des propriétés avec des notes EPC de F ou G, il est essentiel d’augmenter maintenant la note avant la date limite. Les moyens d’y parvenir comprennent:

Complétez l’isolation de votre loft: un moyen simple et bon marché d’ajouter des points à votre score.

Installer l’isolation du mur creux: cela pourrait améliorer votre note d’environ 5 à 10 points.

Améliorez votre chauffage: les vieilles chaudières sont la principale cause des faibles cotes EPC.

Isolez votre ballon d’eau chaude: tout le monde n’en a pas, mais si vous le faites, il peut perdre de la chaleur sans isolation.

Installer un double vitrage: cela devrait rendre les propriétés beaucoup plus chaudes pour les occupants.

Scellez toutes les cheminées ouvertes: encore une fois, ceux-ci peuvent créer un projet et peuvent donc faire une différence pour l’EPC.

Ajouter des énergies renouvelables: des panneaux solaires, des éoliennes et même des pompes à chaleur géothermiques pourraient être envisagés.

Éclairage: simple mais efficace, remplacer les ampoules par des ampoules écoénergétiques pourrait donner un coup de fouet à votre propriété.

Certains EPC peuvent être erronés

Hormis ce qui précède, la Residential Landlords Association (RLA) a également souligné que le fait qu’une propriété ait des murs solides fait une différence. Certains propriétaires dont les propriétés sont inférieures à la norme requise pourraient les faire réévaluer. Ils peuvent constater qu’ils atteignent maintenant le minimum en raison d’un changement dans l’évaluation.

Sur son site Internet, la RLA déclare: «La recherche a également identifié que les certificats de performance énergétique (EPC) sous-estiment l’efficacité thermique des murs solides. De nombreuses propriétés PRS ont des parois solides. Habituellement, ils ont été construits avant 1918 mais peuvent l’être plus tard.

«Le gouvernement a maintenant recalibré les EPC pour donner une lecture plus vraie. Cela pourrait signifier que certaines propriétés de murs pleins actuellement notées F en vertu d’un EPC ne nécessiteront plus de travaux et moins de travaux peuvent être nécessaires dans le cas d’une propriété cotée G. »

«Il est donc conseillé aux propriétaires de propriétés de murs pleins classés F et G d’envisager la réalisation d’une nouvelle vérification EPC. Dans ces cas, l’obtention d’un nouvel EPC peut signifier que vous n’avez plus besoin de vous conformer à la réglementation ou que moins de travail peut être nécessaire. »

Exceptions à la règle

Certains propriétaires pourront se déclarer exemptés, bien que les règles puissent changer à ce sujet. Outre le plafond de 3 500 £ par propriété, les autres raisons de l’exemption comprennent:

Si le locataire ne donne pas son accord pour la réalisation de travaux d’amélioration.

Lorsque les améliorations nécessitent le consentement d’un tiers et que vous n’avez pas pu obtenir ce consentement malgré vos efforts raisonnables.

Si la réalisation des travaux nécessaires dévaluera la propriété de plus de 5%.

Si un immeuble locatif ne répond pas aux normes MEES après le 1er avril, le propriétaire pourrait encourir une sanction civile pouvant aller jusqu’à 4 000 £.

Pour les investisseurs immobiliers et les propriétaires qui se concentrent sur les nouvelles constructions, il ne devrait pas y avoir de problème. Les propriétés nouvellement construites ont tendance à avoir les notes EPC les plus élevées. Comme l’industrie de la construction met de plus en plus l’accent sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment, ceux qui investissent dans de nouvelles propriétés verront des économies d’énergie à long terme.