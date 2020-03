Les prototypes de la Jaguar F Pace SVR Facelift déménagent au Nürburgring

Les Britanniques de Jaguar commencent à changer leurs scénarios de test. Si, il y a quelques semaines, nous avons pu voir les premières photos d’espionnage du lifting Jaguar F-PACE SVR, le SUV de sport a maintenant déménagé dans les environs du Nürburgring. Les instantanés ne révèlent pas beaucoup plus de détails par rapport aux essais hivernaux.

Les techniciens Jaguar commencent à déménager leur siège social. Si, il y a quelques semaines, ils étaient en Europe du Nord, la firme britannique a changé les basses températures pour les plus chaudes en Allemagne. La marque féline entame une nouvelle étape de tests sur le circuit du Nürburgring.

L’endroit où le prototype de la version la plus sportive de la gamme F-PACE a été chassé. Le SUV haute performance est présenté avec le corps entièrement recouvert de camouflage, parfaitement enveloppé de vinyle où il est pratiquement impossible d’apprécier les détails. Trop de camouflage pour un lifting qui sera plus simple qu’il n’y paraît.

La Jaguar F-PACE SVR offrira un look plus agressif avec des changements minimes

De face, il aura une nouvelle calandre qui, bien que gardera la forme principale, suivra le nouveau style vu dans le XE mis à jour, de sorte que Il avancera sa position de quelques millimètres en allant vers l’extérieur, et avec de nouveaux bords peints en noir. De plus, les phares seront plus fins, tandis que le pare-chocs avant réorganisera les entrées d’air, admettant un plus grand flux d’air.

Nouvelle conception de roues en alliage de grand diamètre avec un système de freinage amélioré fourni par Brembo, avec les pinces peintes en rouge. Le lifting de Jaguar F-PACE SVR On le verra également à l’arrière, avec un pare-chocs qui présentera des lignes plus sportives et deux doubles paires de grandes sorties d’échappement d’un diamètre plus que généreux.

Pour le moment, nous n’avons pas de photos d’espionnage de l’intérieur, mais nous sommes sûrs que le F-PACE SVR comportera un réarrangement du tableau de bord, avec des écrans de vision de meilleure qualité, ainsi qu’un examen du moteur de huit cylindres en V et 5,0 litres ce qui donne le chiffre non négligeable de 550 CV, grattant quelques grammes aux émissions de CO2 du modèle.

Seuls les quatre grands échappements sphériques à l’arrière de la Jaguar F-PACE SVR se distinguent parmi le camouflage