Les puces minières aident à enquêter sur le coronavirus

À de nombreuses reprises, les capacités des crypto-monnaies sont sous-estimées, pensant qu’elles ne sont qu’un produit spéculatif. Mais la vérité est que, de la finance à la lutte contre le Coronavirus, les actifs cryptographiques peuvent être un outil efficace pour améliorer le monde dans lequel nous vivons, en exploitant même la puissance de son exploitation minière.

L’émergence du coronavirus

Le défi de la lutte contre le coronavirus n’est pas facile, même pour les nations avancées et riches du monde. Et c’est cela, la menace représentée par une maladie contre laquelle notre corps n’a aucune défense, suffit à forcer la paralysie du monde entier.

De plus, les mesures de distanciation sociale et de quarantaine qui nous ont permis de ralentir l’expansion du virus ne suffisent pas à l’arrêter complètement. Eh bien, la seule façon de mettre fin à la grave crise provoquée par le coronavirus est de trouver un remède pour y remédier.

Mais ce processus pourrait prendre beaucoup de temps, et jusqu’à sa fin, la maladie continuera de faire des victimes.

Non satisfait de cela, il est important de mentionner qu’il continuera également de faire des ravages sur l’économie internationale. La quarantaine étant le seul moyen disponible pour empêcher la propagation du virus, la plupart des entreprises productives et commerciales voient leurs activités interrompues. Susciter la méfiance des investisseurs et démolir les marchés financiers du monde entier.

La contribution de l’exploitation minière

Face aux graves conséquences que génère le coronavirus, l’investigation de la maladie devient une priorité pour toute l’humanité. Afin de créer un remède à ce virus devenu mortel dans certains cas.

Cela a été compris même par le secteur des crypto-monnaies. Avec CoreWeave, la plus grande société minière d’Ethereum aux États-Unis, contribuant à la recherche sur les coronavirus. Profitant de l’énorme puissance de traitement dont il dispose.

La société minière a annoncé qu’elle allait consacrer 6 000 puces informatiques, dont la puissance de traitement est actuellement concentrée sur l’exploitation minière d’Ethereum. Le réorienter vers l’investigation d’une thérapie efficace dans la lutte contre le COVID-19. Ce qui montre que les puces minières aident vraiment contre le coronavirus.

Cela se fera en collaboration avec Folding @ home, le projet de l’Université de Stanford qui a déjà participé à la création de remèdes pour d’autres maladies, et qui se concentrerait désormais sur l’attaque de COVID-19.

De cette façon, une entreprise qui se consacre normalement à générer des profits grâce aux crypto-monnaies, utilise ses ressources pour lutter contre une maladie qui affecte toute l’humanité. Un pas en avant dans une ère d’incertitude, où la solidarité internationale est plus importante que jamais. Faire de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

