Les puissants du monde se réunissent à Davos

La 50e réunion du Forum économique mondial de Davos, prévue du 21 au 24 janvier, restituera une fois de plus l’esprit du temps en se penchant sur le thème de développement durable. Le titre officiel de cette année, “Parties prenantes pour un monde cohérent et durable“Sera discuté par des protagonistes absolus tels que le président américain Donald Trump, qui rencontrera le militant suédois sur son chemin Greta Thunberg. Une confrontation à longue distance qui ne sera discutée qu’après la première réunion au sommet des Nations Unies sur le climat.

En effet, le président Trump a remis en question à plusieurs reprises la gravité du changement climatique et du réchauffement climatique. Le retrait des États-Unis deaccord climatique conclu en Cop21 Paris était, en effet, l’un des actes politiques les plus pertinents accomplis par le président américain au cours de son mandat.

Après l’absence de l’année dernière Donald Trump est certainement l’un des invités les plus attendus du Forum économique mondial 2020. Sur le plan plus strictement économique, le secrétaire au Trésor américain interviendra également, Steven Mnuchin, dont nous pouvons attendre plus de détails sur les prochaines étapes de la guerre commerciale avec la Chine, après la signature de l’accord de phase un.

Le défi de l’environnement

Le magazine Time Greta Thunberg, 17 ans et “personne de l’année” pourra certainement jouer chez soi: en Europe, en effet, l’attention à la transition vers une économie plus verte est devenue une priorité politique dont le consensus se fait de plus en plus transversal. Parmi les invités ne manquera pas le président de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, qui a présenté il y a quelques jours le projet de Green Deal: un plan qui incitera aux investissements «verts» avec un effet de levier global attendu de 1 000 milliards d’euros.

Les perspectives de l’économie

Il y aura également des personnalités plus techniques, comme le président de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, à partir duquel des jugements sur la performance de l’économie de la zone euro sont attendus. Ou, le directeur du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva qui offrira un aperçu encore plus large de la situation internationale en collaboration avec l’économiste en chef du Fonds, Gita Gopinath.

Enfin, d’autres apparitions illustres seront celle du financier George Soros et celle du fondateur de Huawei Ren Zhengfei, dont les réponses sont attendues sur les menaces présumées à la sécurité et à la vie privée posées par les structures 5G chinoises.