Les recherches sur “Bitcoin Coronavirus” dépassent “Bitcoin Halfving”

Depuis le début de l’année 2020, Bitcoin a vécu l’un de ses plus grands rassemblements haussiers de ces dernières années. Elle était motivée par deux facteurs principaux. Tout d’abord, la malheureuse expansion du Coronavirus dans le monde, qui a conduit les investisseurs à abriter leur capital en BTC. Deuxièmement, la proximité du prochain Bitcoin réduit de moitié au mois de mai. Cependant, il semble qu’aujourd’hui le premier devance le second comme moteur du prix de la crypto-monnaie.

Les facteurs à l’origine du rallye

Chaque fois qu’il y a une variation du prix du Bitcoin, la première réaction logique pour l’ensemble de la communauté est d’essayer de comprendre pourquoi cela s’est produit. C’est que, si nous ne comprenons pas les raisons de tout mouvement sur les marchés, nous prendrons très probablement des décisions avec des angles morts importants, ce qui nous conduira à subir des pertes dans notre investissement.

Par conséquent, dès que le rallye haussier actuel du Bitcoin a commencé, tous les analystes de la cryptographie communautaire se sont tournés pour expliquer ce qui se passait. Hausse de deux facteurs, Halving et Coronavirus, comme principaux responsables de l’augmentation du prix de la crypto-monnaie.

Le premier de ces facteurs serait la proximité du prochain BTC de moitié au mois de mai. Cet événement réduira de moitié la récompense reçue par les mineurs de Bitcoin Blockchain pour chaque bloc extrait. En même temps, cela rendra l’extraction de la pièce plus difficile. Augmentant immédiatement la pénurie de la monnaie, et donc, diminuant l’offre et augmentant le prix.

De son côté, le deuxième facteur à l’origine du rallye serait la malheureuse avancée du Coronavirus dans le monde. Essentiellement en raison de l’incertitude politique, économique et sociale générée par le virus dans le monde. Et cela, en raison de la condition de Bitcoin en tant que réserve de valeur des actifs, conduit les grands investisseurs mondiaux à positionner leurs capitaux sur le marché de la cryptographie. A la recherche d’un abri contre une éventuelle chute de l’économie mondiale.

Recherches sur les coronavirus

Maintenant, entre ces deux facteurs, au cours du premier mois et demi, les analystes de la cryptographie du marché ont considéré que celui qui avait le plus de poids était la réduction de moitié. Parce que l’effet de ce dernier a provoqué le prix du Bitcoin en 2017, conduisant à la crypto-monnaie à des prix proches de 20000 USD. C’est une incitation suffisante pour que les traders préfèrent accumuler du BTC maintenant, en attendant la hausse de mai.

Cependant, avec le temps et l’aggravation de la crise mondiale de la santé, la communauté cryptographique considérerait maintenant que le centre des événements du marché Bitcoin est le Coronavirus, et non le May Halving. Une tendance qui se manifeste dans les recherches Google, qui reflète généralement bien ce que pensent les marchés.

Ainsi, si l’on regarde les recherches effectuées sur Google avec les mots clés “Bitcoin Halving” et “Bitcoin Coronavirus”. On peut noter qu’au début de l’année, Halving était dominant dans le réseau, jusqu’à ce que Coronavirus accélère son expansion mondiale, et avec lui l’intérêt suscité par sa relation avec BTC.

En bleu, les recherches de «Bitcoin divisé par deux» et en rouge «Bitcoin coronavirus»

Cela montrerait l’intérêt de la communauté cryptographique pour le Coronavirus en tant que moteur du marché Bitcoin. Ainsi que le débat qui est né de ce rallye haussier sur la qualité de la BTC en tant que réserve d’actifs de valeur. Ce qui a éclipsé, dans une certaine mesure, la réduction de moitié en tant que facteur de la croissance du prix des cryptoactifs. Nous en faisons aujourd’hui nos données du jour ici à CriptoTendencia.

