Les récompenses Ethereum 2.0 peuvent être calculées

EthereumPrice.org a publié un nouvel outil conçu pour calculer les récompenses de mise pendant dix ans dans Ethereum 2.0. Le lancement a lieu peu de temps après la confirmation du bloc de genèse Ethereum 2.0 sur testnet.

Ethereum 2.0

Le lancement de la deuxième version d’Ethereum a été très controversé, car il cherche à résoudre les problèmes d’échelle et en même temps à changer le mécanisme de consensus vers “ Proof of Stake ” (PoS), ou Proof of Stake.

Avec ce changement de protocole, les hodlers ETH pourront recevoir des récompenses de mise. Parce que?

Qu’est-ce que la preuve de participation?

Ce protocole de consensus a été créé dans le but de remplacer le célèbre Proof of Work (PoW), offrant une meilleure sécurité et évolutivité au réseau.

De cette façon, ce protocole vise à inciter les participants à avoir à tout moment une certaine quantité de pièces. Et c’est précisément ce critère qui leur permet d’être choisis par le processus de sélection aléatoire qui est effectué pour désigner les tâches.

Par conséquent, ceux qui ont plus de réserves d’actifs sont ceux qui ont un plus grand poids dans le réseau et de plus grandes chances d’être élus. Une fois choisis, ils peuvent recevoir des revenus et des incitations pour le travail effectué.

Vous recevrez des récompenses pour votre participation à Ethereum 2.0, mais il reste des questions à répondre.

Les récompenses dans Ethereum 2.0 sont-elles rentables?

Nous savons que si vous avez le montant nécessaire de réserves, vous pourrez recevoir certains gains et récompenses pour la participation. Cependant, il vaut la peine de se demander: est-ce rentable?

C’est précisément pour répondre à cette question qu’EthereumPrice.org a lancé son dernier outil. Elle donne une idée de ce qui pourrait être gagné une fois Ethereum 2.0 sorti.

Cependant, il est important de noter que l’outil n’est pas une version définitive du réseau Ethereum 2.0 et, par conséquent, ses résultats ne sont pas efficaces.

L’outil demande d’entrer le montant d’ETH stocké et prend le prix hypothétique de la crypto-monnaie en devises Fiat. À partir de ces informations, la calculatrice projette quels seront vos revenus ETH au cours des 10 prochaines années.

Les données utilisées par la calculatrice sont obtenues auprès de ConsenSys, cependant, il est souligné que cet outil n’a aucun type de relation avec l’entreprise en question.

Rendement de 32 ETH conservé

Selon la spécification de phase 0, chaque nœud de validateur ne peut conserver que 32 ETH. Si vous souhaitez retenir plus que ce montant, plusieurs validateurs devront être exécutés, note EthereumPrice.org.

Autrement dit, les utilisateurs pourront calculer les récompenses en utilisant n’importe quel montant d’ETH retenu, mais les spécifications le limitent à 32 ETH retenus par validateur.

Par conséquent, selon l’outil, si un nœud de validation est disponible 99% du temps, le rendement annuel pour conserver 32 ETH (6 187 $ au prix de 193,34 $ pris en compte par la calculatrice) serait de 14,26%.

Projection de rentabilité par «implantation» dans Ethereum 2.0. Source: EthereumPrice.org

Ainsi, après un an, vous auriez 7 080 $ et, après 10 ans, 23 514 $. Cependant, nous soulignons à nouveau qu’une telle rentabilité n’est pas garantie à 100% mais plutôt une approximation. Ils précisent également que la calculatrice n’inclut pas les coûts d’exploitation, bien qu’ils garantissent que le prix est relativement bas.

Ainsi, avec les données offertes par le nouvel outil, il semble que les récompenses dans Ethereum 2.0 pourraient être rentables. Et, peut-être, les investisseurs commencent à le remarquer.

Les investisseurs commencent à accumuler des ETH?

Glassnode a récemment montré ses données dans lesquelles il observe une augmentation de 14% du nombre de portefeuilles avec plus de 32 ETH, un montant qui, comme mentionné précédemment, est requis pour participer aux récompenses Ethereum 2.0.

De cette façon, si les investisseurs continuent d’accumuler des ETH dans l’espoir de participer au jalonnement Ethereum 2.0 et d’en gagner des récompenses, cela pourrait être un catalyseur pour une dynamique à la hausse pour la crypto-monnaie dans les mois avant et après le lancement d’ETH. 2.0.

