Les records que le COVID-19 a peut-être pris à Hamilton cette année

La saison 2020 de F1 a été affectée par la pandémie, mais si elle était réalisée, elle pourrait apporter de nouveaux records à Lewis Hamilton, le confirmant comme l’un des meilleurs de l’histoire.

Victoires

Michael Schumacher est le pilote le plus victorieux de l’histoire avec 91 Grand Prix, mais Lewis Hamilton est en deuxième position avec 84, il n’a donc besoin que de 8 victoires pour vaincre le Kaiser. Au cours des trois dernières saisons, le pilote britannique a ajouté plus de huit victoires, donc s’il y a des surprises, Hamilton terminera 2020 en tant que nouveau roi de cette statistique.

Championnats

Un autre record de Michael Schumacher qui pourrait être égalé cette année est celui des World Crowns. Entre 1994 et 2004, Schumi a ajouté 7 championnats de pilotes, un de plus que celui détenu par Lewis Hamilton, qui cherchera à tout prix à égaler l’Allemand, tout en aidant Mercedes à entrer dans l’histoire et à devenir la première équipe avec 7 titres de constructeurs. au fil.

Podiums

Au cours de sa carrière en Formule 1, Schumacher a accumulé 155 podiums, en 308 Grand Prix, une autre statistique qui semble être facilement dépassée par Lewis Hamilton cette année, qui jusqu’à la fin de 2019 comptait déjà 151 podiums (en seulement 250 courses), soit plus de la moitié d’entre eux signifiait des victoires pour l’un des plus grands pilotes ayant couru dans l’élite.

GP gagne

Le Grand Prix du Canada et de la Hongrie sont magiques pour Hamilton, qui depuis 2007 a remporté 7 victoires sur ces pistes, donc ce 2020 pourrait atteindre 8 victoires à Montréal et Budapest, avec lesquelles il deviendrait (avec Michael Schumacher en France ) chez le pilote qui a remporté le même Grand Prix le plus de fois. Il peut également atteindre 7 victoires en Angleterre et aux États-Unis.

Gagner d’affilée

Lors de la saison 2013, Sebastian Vettel et Red Bull étaient un haltère invincible, et avec Fernando Alonso et Ferrari mettant en péril leur hégémonie, les Allemands et les Autrichiens se sont intensifiés et ont réussi à remporter 9 Grands Prix consécutivement entre la Belgique et le Brésil. Hamilton continue de poursuivre une séquence similaire, en 2014, il a réussi à enchaîner cinq victoires consécutives.

