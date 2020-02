Les régions où il est pratique de faire des affaires en Italie

Selon les professionnels italiens, les régions où il est plus facile de faire des affaires sont la Lombardie, la Basilicate et le Piémont. Pour dire cela, une recherche réalisée par ProntoPro.it., Un portail qui relie l’offre et la demande de services professionnels, des plombiers aux avocats, en passant par les psychologues, les peintres, les électriciens et les entraîneurs personnels.

Indépendants avec peu de soutien des institutions

Un échantillon de 2 000 professionnels employés à 95% dans de petites entreprises (pas plus de 5 employés) a été invité à indiquer leur niveau de satisfaction à l’égard des institutions locales et nationales. Les pigistes appelés à exprimer leur opinion manifestent un mécontentement général à l’égard du soutien offert par les institutions.

Dans le détail, 75% des répondants estiment que le soutien de leur région est insuffisant et le pourcentage monte à 82% si le soutien provenant de l’Etat est évalué. Selon les pigistes, la complexité de l’appareil bureaucratique et le travail du gouvernement sur les impôts pèsent également sur leur jugement.

En particulier pour 57% des professionnels, la bureaucratie est trop complexe, un facteur qui influence à la fois le démarrage de nouvelles activités et la gestion de son travail dans le journal. De plus, pour 80% des professionnels, le gouvernement ne gère pas non plus les impôts de manière optimale, tant en termes d’impôts à payer que de gestion des recettes fiscales.

Les régions où faire des affaires: les facteurs jugés réussis

En ce qui concerne les régions où il est plus facile de faire des affaires selon les professionnels italiens, deux facteurs ont fortement influencé les appréciations des indépendants: d’une part, l’existence de programmes de formation d’autre part, les attentes pour l’avenir sont convaincantes, donc en Basilicate, par exemple, près de 90% des personnes interrogées jugent utiles les formations et les échanges organisés sur leur territoire. En Lombardie et dans le Piémont, en revanche, l’optimisme face à l’avenir domine, les professionnels lombards et piémontais ont attribué une note très proche de 9 aux attentes qu’ils ont pour l’avenir de leur entreprise, tant en termes de croissance du chiffre d’affaires que de recrutement de nouveaux employés.

Feu arrière trois régions du sud: la Campanie, la Calabre et la Sicile. Dans ces régions, l’évaluation ne dépasse pas 4 en ce qui concerne le soutien qui leur est apporté par les autorités locales et nationales.