Les règles non écrites de dénomination de votre entreprise

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre industrie a des règles non écrites en ce qui concerne les noms commerciaux. Découvrez ce que le vôtre pourrait être afin que vous puissiez créer un nom qui résonne avec vos clients.

Chaque industrie a un ensemble de règles de marque non écrites, ou tendances, qui se codifient avec le temps. Parfois, ils peuvent devenir des clichés. La plupart des industries auront seulement quelques types de noms. Cela se produit naturellement: une entreprise trouve le succès et la prochaine entreprise les imite parce que cela a fonctionné pour la première. La prochaine chose que vous savez, c’est une règle, et personne ne se souvient pourquoi cela a commencé. Cela s’applique à tout, de la façon dont les entreprises sont gérées au choix des couleurs et à la typographie en passant par leurs noms. Mais regardons le nom pour l’instant.

Le nom de mon entreprise, Bullhorn, en est un bon exemple. Il existe des tendances générales de dénomination dans le monde des agences de marque qui sont devenues des règles non écrites. La première consiste à utiliser un modificateur avec le mot «marque», comme ceci:

Marques en mouvementInterbrandFutureBrand

J’ai choisi ces entreprises parce que ce sont toutes de grandes agences prospères qui font un excellent travail. À bien des égards, ce sont les agences que Bullhorn aspire à être. Mais leurs noms sont oubliables. Plus que cela, ils ne sont pas différenciés. Comment pouvez-vous vous souvenir si vous avez aimé le travail de Moving, Inter ou Future? Les noms sont trop similaires.

La deuxième tendance générale est le modèle du cabinet d’avocats, dans lequel vous nommez l’agence d’après le (s) fondateur (s), comme ceci:

LandorLippincottWolff Olins

Bien que ces noms soient uniques, ils ne vous disent pas grand-chose sur l’entreprise. Ce qu’ils font, c’est donner un poids historique. Ils semblent établis. Ils semblent vieux. Choisir ce type de nom vous place au même niveau que les autres prestataires de services professionnels – d’où la description du «modèle de cabinet d’avocats». Ce que ces noms disent aux consommateurs, c’est que les fournisseurs auront tendance à être des choix sûrs, traditionnels et assez chers.

Nous avons également examiné les agences de publicité, car elles ont souvent des capacités de marque. De nombreuses agences de publicité commencent par le modèle du cabinet d’avocats jusqu’à ce que le nom devienne trop long et trop lourd. À ce stade, ils en font un initialisme, comme ceci:

Encore une fois, je prends ces trois parce que ce sont des entreprises mondiales massives qui font le travail le plus reconnaissable dans leur industrie. Ils peuvent le prendre. Ces noms sont indéniablement plus faciles à gérer, mais ils sont interchangeables.

Ainsi, nous avons identifié trois tendances générales de dénomination chez nos concurrents: modificateur avec «marque», modèle de cabinet d’avocats et initialisme. L’important est de savoir quoi faire de ces informations.

Pour Bullhorn, nous ne voulions pas que le nom contienne le mot «marque». Nous ne voulions pas non plus le nommer d’après les fondateurs. C’est en partie parce que lorsque vous recherchez mon nom sur Google, vous obtenez un tas de magasins de fleurs, mais ce n’est pas la question. Et finalement, nous ne voulions pas d’un nom qui deviendrait finalement un initialisme. Celles-ci ont tendance à être oubliables, en particulier pour une nouvelle entreprise qui n’a pas l’avantage d’être familière.

En ce qui concerne les noms commerciaux, il y a une limite à laquelle vous pouvez aller en dehors des règles non écrites. Les gens ont tendance à préférer des noms qui sonnent comme ils appartiennent à leur catégorie. Mais si le nom est trop similaire à toutes les autres sociétés, il se fondra dans le bruit. Et si vous allez trop loin dans l’autre sens, cela ne sera pas reconnu comme quelque chose qui vous convient.

Heureusement, “Bullhorn” a toujours un sens ici. Bien qu’ils soient minoritaires, les noms métaphoriques sont toujours utilisés dans l’espace de marque, et souvent avec beaucoup de succès. Considérez ces exemples, toutes les agences de branding comme Bullhorn:

Ces sociétés utilisent des métaphores d’une manière similaire à notre logique. Matchstic crée peut-être l’étincelle qui déclenche le feu. Le sel fournit l’assaisonnement qui rend votre marque délicieuse. Murmur utilise une métaphore similaire dans une perspective opposée. C’est aussi une question de communication, mais ils ne vous la crient pas au visage. Ils créent le bouche-à-oreille qui voyage de personne à personne. Ainsi, Murmur.

Donc, il est important de penser à votre industrie. Comme le nôtre, le vôtre aura probablement quelques règles non écrites. Quels sont-ils et pourquoi existent-ils? Pouvez-vous briser certains d’entre eux et vous démarquer de la foule, ou y a-t-il une bonne raison de les suivre? Voulez-vous être perçu comme établi ou parvenu? Cette perception est grandement influencée par la façon dont vous choisissez de vous positionner par rapport aux règles non écrites de votre industrie.

Exercice de règles non écrites

Pour vous aider à déterminer si votre industrie a des règles non écrites, faites une liste d’une trentaine de vos concurrents. Il pourrait être utile de les diviser en groupes. Quelles sont les entreprises les plus établies de votre secteur? Quelles entreprises perturbent la tradition? Y a-t-il des valeurs aberrantes qui sont tout simplement étranges? Une fois que vous avez identifié vos groupes, vous pouvez très probablement choisir trois tendances de dénomination. Encerclez les tendances que vous souhaitez poursuivre et rayez celles que vous souhaitez éviter. Cela aidera à inspirer certaines idées de noms commerciaux.

