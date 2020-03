Les relations publiques en cas de pandémie

Voici trois façons de protéger votre réputation, de servir vos clients et de promouvoir votre marque.

Le monde n’a rien vu de semblable à COVID-19 depuis longtemps, voire jamais. La pandémie actuelle qui coûtera aux États-Unis des milliards d’entreprises et, selon les experts, pourrait durer jusqu’à 18 mois. Les propriétaires d’entreprise ont besoin d’une solution à long terme pour rester opérationnels, protéger leurs clients et leur personnel et maintenir la rentabilité.

Mais à un moment où tout le monde est préoccupé par la santé et la sécurité, les tactiques de vente et de marketing habituelles peuvent sembler sourdes et inefficaces. Dans le même temps, nous devons construire une exposition positive et générer de nouveaux prospects et ventes, même dans un moment difficile, afin de maintenir la rentabilité de nos activités. Voici trois conseils que tout propriétaire ou entrepreneur de petite entreprise peut mettre en œuvre pour aider ceux qui en ont besoin, améliorer la réputation de sa marque et générer de nouveaux prospects.

Offrir de la valeur au public

Fournir quelque chose de précieux à votre public est le premier moyen d’aider simultanément les gens tout en faisant la promotion de vos services. Créez un mini-cours, organisez un Q&R ou même lancez une simple invitation à vous contacter pour obtenir de l’aide. Un recruteur que je connais propose un atelier de CV gratuit et même des critiques de CV individuelles pour ses relations LinkedIn. Un éminent spécialiste des finances personnelles propose une série de “conversations au coin du feu” en soirée sur l’argent et la motivation via Instagram. Ces tactiques ne coûtent rien aux modérateurs, tout en offrant de la valeur à ceux qui ont besoin d’aide tout en mettant en valeur leurs compétences et leurs capacités.

Résoudre un problème

Quels problèmes entravent votre entreprise et vos clients? Si vous êtes un courtier immobilier, montrer des maisons aux clients n’est peut-être pas une option pendant une pandémie, mais aider les clients à obtenir un financement bancaire, des conseils juridiques et même une entreprise de déménagement peut arriver maintenant. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez commencer à résoudre des problèmes tels que des problèmes avec un produit ou un service, réparer un mauvais site Web, une nouvelle image de marque bien nécessaire ou un manque de relations publiques ou de marketing. Aidez les clients à résoudre les problèmes tout en faisant les choses que vous retardez également.

Créer un contenu futur

Fournissez à vos lecteurs et clients des solutions exploitables à leurs problèmes, et si vous êtes un assez bon écrivain, vous pourrez peut-être générer plusieurs mois de contenu en une courte période de temps ciblé. Cela peut inclure le lancement d’une newsletter, d’un blog, d’un podcast ou même simplement la création d’une série de publications intelligentes sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez offrir quelque chose de complémentaire, comme un échantillon gratuit, un cours, une leçon ou une consultation d’introduction, faites-le. Configurez vos comptes de médias sociaux si vous ne l’avez pas déjà fait et si vous n’avez pas de liste de newsletters, utilisez LinkedIn et vos archives de messagerie pour trouver des adresses e-mail cibles (mais demandez-les toujours en premier).

En temps de crise, tout est question de connexion humaine et de sens par rapport au transactionnel. Les relations publiques sont une fonction importante, mais elles doivent être authentiques pour fonctionner efficacement. Alors que de nombreuses entreprises et entrepreneurs attendent que le téléphone sonne, un consultant en relations publiques peut s’engager de manière proactive avec les journalistes, assurer une couverture médiatique positive et influente pour vous et votre entreprise et gérer la création de contenu. Que vous le fassiez vous-même ou que vous demandiez de l’aide, vous devrez vous assurer que cela est fait pour survivre.

