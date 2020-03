Les rendements les plus élevés pour les investisseurs immobiliers qui choisissent ce type d’emplacement

Ce n’est pas un secret que l’emplacement est l’une des considérations les plus importantes pour les investisseurs immobiliers. Mais un type d’emplacement en particulier arrive en tête pour les rendements.

Lors du choix de l’endroit où investir dans l’immobilier, il y a de nombreux aspects à prendre en compte. Dans quelle partie du pays investir pourrait être la première étape, que ce soit Londres, le sud-est ou le nord-ouest.

Une nouvelle étude a maintenant été publiée, qui examine trois types d’emplacements spécifiques pour l’investissement immobilier. Ce sont les zones côtières, les sites ruraux et les villes. La recherche, par Howsy, montre que ce sont les types d’emplacements les plus performants par rapport à d’autres zones, telles que les villes et les banlieues.

Le meilleur emplacement

Investir dans une propriété dans une ville du Royaume-Uni est susceptible de vous donner les plus gros rendements, selon Howsy. Les villes peuvent attirer des rendements de 5% en moyenne pour les investisseurs, ce qui est largement supérieur à la moyenne britannique de 3,56%.

Le deuxième meilleur emplacement est la campagne, où les rendements moyens peuvent atteindre 3,72%. Viennent ensuite les zones balnéaires, avec un rendement moyen d’investissement supérieur à 3,59%.

Calum Brannan, fondateur et chef de la direction de Howsy, déclare: «Les villes sont généralement le lieu de prédilection pour un propriétaire à louer en matière d’investissement, principalement en raison du niveau plus élevé des revenus locatifs et de la demande constante de logements locatifs. . Il n’est donc pas surprenant qu’ils affichent globalement les rendements les plus élevés. »

«Cela dit, la côte et le pays peuvent également s’avérer très lucratifs et, comme le montrent les chiffres, il existe de nombreuses options dans les deux qui offrent des rendements bien supérieurs à la moyenne nationale.»

Points chauds de la ville au Royaume-Uni

Pour les propriétaires à louer, les villes présentent un certain nombre d’avantages majeurs. Ils ont tendance à voir la demande locative la plus élevée, en particulier chez les jeunes locataires professionnels qui souhaitent vivre à proximité d’emplois, d’options de voyage et d’une scène sociale. Les villes sont également un favori parmi les nouveaux diplômés qui souhaitent soit rester dans leur ville universitaire, soit déménager dans une autre ville pour l’emploi.

Les loyers dans les centres-villes, en raison de la forte demande, peuvent être plus élevés que les zones environnantes. Les propriétés à louer en ville ont également tendance à être des appartements, ce qui peut coûter moins cher que les propriétés plus grandes ailleurs. Couplé aux loyers plus élevés qu’ils peuvent attirer, il s’agit d’un type de propriété populaire auprès des investisseurs.

Avec de nombreux nouveaux développements majeurs dans les principales villes du Royaume-Uni, il existe plusieurs options. De nombreux investisseurs immobiliers choisissent d’acheter de nouvelles constructions sur plan, car ils peuvent souvent accéder à des prix de départ compétitifs et à de bons rendements. Ils viennent également avec l’incitation supplémentaire pour les locataires à vivre dans une toute nouvelle propriété locative bien située.

Le marché de la construction à la location, qui comprend des logements locatifs spécialement construits dans les centres-villes, est en plein essor. Londres est le hotspot pour cela, suivi de Birmingham, et il y a des centaines de projets de construction à louer en cours dans des endroits comme Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield et Nottingham.

Les investisseurs peuvent répartir leurs portefeuilles

Les investisseurs immobiliers d’aujourd’hui sont moins susceptibles de s’en tenir à un seul endroit près de chez eux, s’ils sont basés au Royaume-Uni. La plupart peuvent voir les avantages de considérer plusieurs emplacements pour les meilleurs retours.

Calum Brannan ajoute: «Bien que la distance géographique ait pu rendre cela difficile, la perturbation technologique du secteur des achats a changé la façon dont nous investissons et gérons dans les briques et le mortier. Avec des plates-formes en ligne et hybrides permettant une gestion facile depuis votre salle principale, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas investir la longueur et l’étendue du Royaume-Uni. »