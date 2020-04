Les rendez-vous de la semaine: phares sur FED et BCE

26 avril 2020, par Mariangela Tessa

Semaine riche en événements, celle qui commence demain lundi 27 avril. L’attention se concentrera principalement sur les réunions des Fed et BCE et sur le fort flux de données macro final qui proviendra à la fois de la zone euro et des États-Unis.

En toile de fond, un œil sera toujours porté sur l’évolution de l’épidémie et surtout sur les décisions que les différents gouvernements prendront pour le départ de la soi-disant Phase 2.

Comme l’indique une note de MPS Capital Services, la période officielle de coupes dans la production de pétrole brut récemment décidée par les participants auaccord entre l’OPEP + et d’autres fabricants du G20.

Sur le front macro, dans la zone euro, comme prévu, ce sera une semaine très riche: parmi les données pertinentes, les préliminaires sur leinflation avril (mercredi 29), que ceux sur PIB du premier trimestre (jeudi 30), attendu en forte contraction.

Le chiffre du PIB américain pour le premier trimestre (mercredi 29) sera également publié aux États-Unis, avec la lecture d’avril de l’ISM manufacturier.

Sur le devant Banques centralesi, il y aura Réunions de la Fed (mercredi 29) et de la BCE (jeudi 30), avec des opérateurs qui attendent de ces dernières des indications sur une éventuelle augmentation des plans d’achat de titres.

La réunion des banques centrales suédoise et japonaise est également prévue. De nombreux opérateurs attendent des nouvelles de la BoJ sur le front de l’assouplissement quantitatif, en particulier après que le journal financier Nikkei a rapporté que l’Institut discutera d’un éventuel assouplissement quantitatif sur les responsables gouvernementaux.

