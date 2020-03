Les résidents des appartements construits pour louer peuvent désormais suivre des cours de fitness virtuels

La construction à la location est un secteur en plein essor de l’industrie du logement au Royaume-Uni. Il peut offrir aux résidents une expérience de location unique, et un opérateur est allé plus loin pour ceux qui s’isolent d’eux-mêmes.

La popularité des logements locatifs spécialement construits a explosé ces dernières années. Cela va de pair avec un changement dramatique au fil du temps des niveaux d’accession à la propriété par rapport aux ménages locataires.

Alors que «Generation Rent» décrivait autrefois un type de personne assez spécifique, il englobe désormais une grande partie de la population. Les jeunes amis, les membres de la famille, les diplômés, les professionnels, les familles, les nicheurs vides et les personnes âgées peuvent tous tomber dans cette tranche.

Cela explique pourquoi le secteur de la construction à la location est en plein essor. Contrairement à la location-vente traditionnelle, elle offre beaucoup plus à ses locataires. De nombreux immeubles construits à la location sont des immeubles construits à cet effet qui offrent des commodités supplémentaires aux locataires. Gymnases sur place, concierge, espaces de travail, salles de réunion, espaces sociaux et espace extérieur dédié sont communs dans ces bâtiments. Des crèches et même des services de promenades pour chiens existent dans certaines propriétés. Ce sont toutes des façons de créer un sentiment de communauté que les locataires pourraient ne pas ressentir autrement.

Services à distance

Un fournisseur, Moda Living, gère un service mensuel de «bien-être» pour les résidents, auquel les locataires peuvent accéder à distance. Maintenant, avec les événements de ces dernières semaines signifiant que plus de gens sont confinés à la maison, ils ont poussé leur offre un peu plus loin.

Les locataires des appartements construits à la location de Moda pourront accéder à des séances de bien-être hebdomadaires, qui peuvent être diffusées en ligne. Ils organiseront également une série de cours de conditionnement physique pour tous les résidents.

L’un des cours a eu lieu dans le cadre du programme Angel Gardens à Manchester. Des personnes donnant sur la cour ont participé depuis leur balcon ou leur salon, tandis que d’autres ont regardé en ligne pour y participer.

«Chez Moda, la santé et le bien-être font partie de notre ADN», a déclaré Johnny Caddick, directeur général de Moda. «Nous nous sommes adaptés pour faire face à ce qui se passe dans le monde. Nous avons déplacé beaucoup de nos initiatives et les avons rendues accessibles à nos locataires s’ils s’isolent ou s’éloignent de la société. »

Lydia Eustace, directrice marketing et responsable de la santé et du bien-être de Moda Living, a déclaré: “Tout ce que nous faisons est autour de la communauté et je pense que c’est encore plus important maintenant – de garder tout le monde connecté.”

La société a augmenté l’allocation Internet gratuite incluse des résidents à 1 Go en raison de l’augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile et en streaming.

De nouvelles mesures

Cette semaine, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sur la distanciation sociale. Plus de lieux vont maintenant fermer, y compris de nombreux magasins, bibliothèques, aires de jeux et gymnases en plein air.

On a dit aux gens de ne faire de l’exercice qu’une seule fois par jour seul ou avec des membres de leur ménage. Lorsque les gens entrent en contact avec les autres, ils devraient essayer de rester à deux mètres l’un de l’autre en tout temps. Le gouvernement a également interdit les rassemblements publics de plus de deux personnes.

En raison des nouvelles mesures, il est probable que davantage d’entreprises et de prestataires de services trouveront de nouvelles façons de fonctionner. Alors que Moda Living a augmenté ses offres virtuelles, d’autres blocs de construction à la location suivront probablement. L’industrie de la proptech (technologie immobilière) pourrait voir une demande accrue de nouvelles façons innovantes de faire les choses sans entrer en contact avec d’autres.

Après cela, certains travaux à domicile suspects deviendront beaucoup plus courants. Des millions d’entreprises ont dû mettre en place la technologie pour permettre à leurs employés de travailler à domicile. Une fois que cela est en place, certains peuvent alors privilégier ce type de travail flexible plus qu’auparavant. Cela pourrait changer les priorités des gens en matière de logement, que vous pouvez lire ici.