Les restes du dernier GM EV1 disponible vendu pour plus de 20 000 $

Bien que ce ne soient que quelques composants métalliques du cadre et du corps du modèle, ceux-ci formaient ce que nous pouvons considérer comme le seul GM EV1 disponible dans le monde. Ces restes appartenaient à l’Université de Cincinnati et ont été vendus aux enchères en février dernier pour 21 511 $, plus que suffisant pour acheter un véhicule compact moderne.

En février dernier, nous vous avons raconté cette étrange histoire. Étonnamment, l’Université de Cincinnati avait mis en vente les restes d’un GM EV1, le célèbre véhicule électrique développé et commercialisé par General Motors dans les années 1990. Tous les exemplaires de ce modèle ont été récupérés par la marque et mis au rebut moins de 10 ans plus tard, donc seules quelques unités ont survécu qui étaient destinées aux musées et aux universités. Donc, trouver un article lié à ce modèle à vendre est toute une nouvelle, même s’il ne s’agit que de quelques vestiges d’un ancien spécimen.

Ce que l’université susmentionnée a mis aux enchères était essentiellement les principaux composants du cadre et les parties du corps du modèle, en plus de certains éléments en plastique de l’intérieur. Comme en témoignent les images fournies par cette institution, la grande majorité des éléments et accessoires ont disparu. Des essieux à tous les éléments de la cabine n’étaient pas disponibles, ainsi que l’historique complet de cette copie.

Le véhicule a été complètement explosé.

«Ce cadre a été donné à l’université vers 2008 et a été conservé depuis. Ce n’est que le casque et ce que vous voyez est tout ce que nous avons. Pas de VIN [nº de bastidor], cadre, portes, couvercle de coffre, capot ou une grande partie de l’intérieur. Il y a un morceau du tableau de bord et au moins une partie de la console centrale. Comme le montre l’image, les côtés du corps ont été retirés à un moment donné. Il y a certaines parties du jeu de câbles et l’affichage principal de la carte numérique. ” Université de Cincinnati.

Bien que la description de l’enchère indique qu’il s’agissait d’un support donné en 2008 et que depuis lors, il n’avait été stocké, la vérité est qu’après une brève enquête, nous avons découvert que ce châssis est déjà apparu en 2006 dans les publications universitaires et d’ailleurs, pas aussi brisé qu’il l’est maintenant. Cela faisait partie d’un projet didactique dont le but était de créer un nouveau modèle électrique basé sur ce châssis du GM EV1. Nous ne savons pas si le projet a finalement été réalisé ou non.

Les restes de cette unité ont été mis en vente pour moins de 1 000 $, bien que en quelques jours, les enchères ont atteint 21 511 $. Cela n’est pas surprenant étant donné l’importance historique de ce modèle et la rareté de ces quelques vestiges, les seuls éléments disponibles de ce modèle sur le marché, car les quelques unités qui ont réussi à survivre ont été dépouillées de leur mécanique et de leurs batteries et envoyées à certains peu de musées. Il est donc presque impossible de trouver une telle copie en mains privées.