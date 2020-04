Banco Santander a réalisé un bénéfice attribuable de 331 millions d’euros au premier trimestre 2020, 82% de moins qu’à la même période de l’année précédente, après avoir enregistré une charge nette de 1 646 millions d’euros. Cet impact est principalement dû à la provision de 1 600 millions d’euros pour la détérioration attendue des conditions macroéconomiques résultant de la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19.

L’entité a expliqué qu’en excluant la charge nette, qui comprend également 46 millions d’euros de coûts de restructuration en Europe, le résultat ordinaire attribuable au premier trimestre 2020 était de 1977 millions d’euros, soit 1% de plus (+ 8% en euros). constante), tirée par la croissance des bénéfices sur la plupart des marchés américains et la hausse des volumes clients, à peine affectée par la crise, qui a éclaté en fin de période.

En ce sens, Ana Botín, présidente de Banco Santander a assuré que «les résultats ordinaires du premier trimestre ont été bons, avec un impact limité de COVID-19. Cependant, la pandémie provoque une crise sanitaire mondiale et de graves problèmes économiques et sociaux. La mission de Santander de contribuer au progrès des individus et des entreprises guide nos décisions et nos actions aujourd’hui plus que jamais. Depuis le début de la crise, nous avons agi avec détermination pour faire tout notre possible pour lutter contre la pandémie et soutenir la reprise, et cela reste notre priorité absolue. »

Par rapport au premier trimestre de l’année dernière, la banque a connu une solide évolution en euros constants, avec une croissance des revenus clients de 3%. La marge d’intérêt a augmenté dans sept des dix principaux marchés et les commissions nettes ont augmenté de 3%. Les crédits et dépôts augmentent respectivement de 7% et 6% en euros constants. En Amérique, les crédits et les ressources augmentent à un taux à deux chiffres (environ 15%), tandis qu’en Europe, cette croissance est plus lente.

Banco Santander continue d’offrir un soutien financier important aux personnes et aux entreprises touchées par la crise. La moyenne des nouveaux prêts journaliers aux PME et aux grandes entreprises a augmenté de plus de 100%, passant de 562 millions d’euros en février à 1 149 millions en avril, jusqu’au jour 22. En Europe, tirée par l’Espagne et le Portugal, la moyenne quotidienne des nouveaux prêts est passée de 209 millions d’euros en février à 873 millions en avril.

En ce sens, Ana Botín a précisé que «la crise affecte de manière inimaginable la manière de vivre et de gagner sa vie pour nos clients. Nous travaillons sans relâche à deux niveaux: premièrement, pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Au cours des premières semaines d’avril, nous avons aidé les PME et les grandes entreprises en accordant plus de 1 100 millions d’euros par jour en moyenneet nous maintiendrons notre engagement à continuer d’aider. Et deuxièmement, en analysant l’impact plus structurel des changements que cette crise entraîne, des chaînes d’approvisionnement au comportement des clients. »

L’utilisation des services numériques s’est encore accélérée au cours du trimestre et banque Santander compte déjà 38,3 millions de clients numériques, 13% de plus qu’en mars de l’année dernière. En mars 2020, près de la moitié des ventes (43%) ont été réalisées via les canaux numériques, soit une augmentation de sept points de pourcentage par rapport à 2019. Au cours des dernières semaines, Santander a connu une forte croissance adoption numérique en raison de la pandémie.

En revanche, la qualité du crédit est restée solide, avec une baisse du taux de défaut de 37 points de base au cours des 12 derniers mois, à 3,25%, tandis que le taux de couverture est passé à 71%, contre 68 % de mars de l’année dernière. La pandémie a à peine affecté les affaires en mars.

Ces résultats ont été soutenus une fois de plus par la diversification du Groupe Santander, avec une augmentation du résultat ordinaire en Amérique du Nord et du Sud de 34% et 15% en euros constants, respectivement. En Europe, le bénéfice ordinaire a baissé de 16% suite à la baisse de la marge d’intérêt, partiellement compensée par la baisse des coûts. En Espagne, le bénéfice ordinaire s’établit à 352 millions d’euros, en baisse de 1%. La réduction des coûts s’est traduite par une forte amélioration du ratio d’efficacité, qui s’est amélioré de plus de deux points à 53%.

Le ratio d’efficacité de Santander reste parmi les meilleurs de ses concurrents, avec 47,2% (amélioration de 44 points de base par rapport à l’année précédente). Les frais de gestion baissent de 3% sans inflation grâce à une efficacité opérationnelle de plus de 100 millions d’euros en Europe. Avec tout cela, le Groupe a réalisé un rendement du capital corporel ordinaire (RoTE) de 11,1%.

Ana Botín a indiqué qu’il est actuellement impossible de prévoir l’impact final et plus permanent que la crise aura, mais a expliqué que Santander est dans une position solide.

«Notre ratio de fonds propres CET1 a augmenté de plus de 300 points de base au cours des cinq dernières années et les provisions que nous avons constituées ce trimestre renforcent nos ratios de couverture. Nous reverrons les objectifs stratégiques lorsque nous aurons une vision plus complète de l’impact de la crise. Cependant, nous sommes confiants dans les fondements de notre modèle d’entreprise et les piliers de notre stratégie n’ont pas changé. Nous sommes prêts à surmonter la récession attendue grâce à la diversification de notre portefeuille, qui présente également des niveaux élevés de couverture avec des garanties, et la solidité de notre bilan », a expliqué Ana Botín.

Il convient de noter que Banco Santander affectera 100 millions d’euros à des initiatives de solidarité, dont beaucoup ont déjà été mises en œuvre, résultant de la réduction de la rémunération des dirigeants et du conseil d’administration, des dons des employés et des tiers et des contributions de les filiales du Groupe.

En ce qui concerne ses employés, l’une des priorités de Santander est de protéger leur santé. Pour cette raison, le travail à distance a été encouragé et actuellement plus de la moitié (112 000) des employés de la banque exercent leurs fonctions à distance. Les connexions vidéo et les appels Internet dépassent 780 000 par jour (y compris les appels avec des tiers). L’entité a limité l’ouverture du réseau en mettant en place des horaires fermés ou réduits dans certaines de ses agences pour protéger les salariés et les clients. Cependant, près des trois quarts des 11 900 succursales de la banque restent ouvertes, ainsi que la quasi-totalité des 39 600 distributeurs automatiques de billets de Santander.

