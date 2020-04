Les retraités doublent leurs dépenses d’épicerie en ligne; mais les ventes globales ralentissent

Les ventes globales d’épicerie ont augmenté de 9,1% au cours de la période de 12 semaines se terminant le 19 avril, et il devient de plus en plus difficile pour les acheteurs de visiter l’épicerie à des moments plus calmes.// Les plus de 65 ans ont dépensé 94% de plus pour les livraisons d’épicerie en ligne qu’à la même période l’année dernière. // Les ventes d’épicerie en ligne représentent désormais 10,2% des ventes totales contre 7,4% le mois dernier // La croissance globale des ventes d’épicerie a considérablement ralenti, passant de 20,6% en mars à 5,5% en avril

Les retraités britanniques ont afflué vers les supermarchés en ligne, doublant le montant de leurs achats de nourriture sur Internet, le coronavirus les obligeant à rester à l’intérieur.

Les personnes de plus de 65 ans ont dépensé 94% de plus pour les livraisons qu’à la même période l’année dernière, selon un sondage de Kantar étroitement surveillé.

Il marque une augmentation globale des ventes de sites Web pour les principaux détaillants en alimentation.

LIRE LA SUITE:

“Les efforts des détaillants pour augmenter leur capacité en ligne fonctionnent clairement, avec un nombre de clients augmenté d’un quart”, a déclaré Fraser McKevitt, responsable des informations commerciales chez Kantar /

“Les ventes en ligne représentent désormais 10,2% de l’épicerie globale, contre 7,4% le mois dernier, avec la plus forte augmentation chez les acheteurs plus âgés.”

Ce n’est que l’une des nombreuses façons dont les acheteurs britanniques ont changé leurs habitudes en raison de la pandémie de coronavirus.

Les données de Kantar montrent que beaucoup semblent suivre les conseils du gouvernement, les ménages n’ayant fait leurs courses que 14 fois au cours du mois dernier, un niveau record et inférieur à 17 en temps normal.

Il n’est donc pas surprenant que les acheteurs dépensent en moyenne 7 £ de plus que l’année dernière à l’épicerie, le magasin moyen coûtant désormais 26,02 £, le chiffre le plus élevé jamais mesuré par Kantar.

La

Cependant, avec tant de changements dans leurs habitudes, il devient en même temps plus difficile de trouver un moment tranquille pour faire du shopping.

La proportion de voyages effectués entre lundi et jeudi a augmenté, selon les données de Kantar.

Alors que le vendredi et le samedi sont toujours les jours les plus populaires pour faire du shopping, ce n’est que “juste”, a déclaré Kantar.

Cela «rend difficile pour les acheteurs de trouver des moments plus calmes pour éviter les autres», a-t-il ajouté.

Parallèlement, les chiffres clés de l’enquête montrent que les ventes globales dans les supermarchés ont augmenté de 9,1% au cours de la période de 12 semaines se terminant le 19 avril.

Cependant, la croissance globale des ventes d’épicerie d’un mois à l’autre s’est considérablement ralentie, passant de 20,6% en mars à 5,5% en avril.

Malgré cela, cela signifie que les Britanniques ont dépensé 524 millions de livres sterling de plus dans les supermarchés qu’en avril 2019, a déclaré Kantar.

Les acheteurs ont également montré leur appréciation pour le rôle vital des employés des supermarchés.

L’appréciation du personnel dans les ateliers et les caisses a atteint un niveau record ce mois-ci et a augmenté de 13% depuis le début de la crise des coronavirus.

“Les dépanneurs ont augmenté leurs ventes de 39% au cours des quatre dernières semaines, représentant désormais 16,3% du marché contre 12,4% il y a un an”, a déclaré McKevitt.

“Il convient toutefois de noter que cette hausse pourrait être compensée par le ralentissement de la consommation en déplacement, qui aura eu un effet disproportionné sur les dépanneurs.”

La coopérative a augmenté ses ventes de 20%, Ocado de 19,4%, Sainsbury de 8,4% et Tesco de 7,2%.

Pendant ce temps, Morrisons et Asda ont vu leurs ventes croître de 4,3% et 3,5% respectivement, tandis que l’Islande a vu un bond de 16,6% et Waitrose a augmenté de 9,4%.

Lidl et Aldi ont vu leurs ventes augmenter de 14,8% et 8,8% respectivement.

Les ventes de petits pains chauds et d’œufs de Pâques sont en baisse cette année, car les acheteurs ne pouvaient pas passer leurs vacances avec leurs amis et leur famille.

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette