les retraités moins scolarisés facturent jusqu’à 53% de moins que les hommes

Comme le montre l’enquête menée par le BBVA Pension Institute en 2019 auprès de 3000 Espagnols âgés de 60 ans ou plus, les femmes de niveau d’éducation inférieur qui perçoivent une pension de retraite en moyenne jusqu’à 53% de moins que les hommes Le même niveau d’études.

Selon les données recueillies grâce à cette enquête, la pension moyenne de retraite des retraités sans études est de 860 euros par mois, soit 27% de plus que celle des femmes sans études (680 euros). Cette différence atteint 53% si l’on compare la pension moyenne de retraite des hommes et des femmes avec l’enseignement primaire (1 100 euros par mois contre 720 euros).

Cet écart se réduit à seulement 3% dans le cas des pensions de retraite moyennes des hommes et des femmes de l’enseignement supérieur: ils facturent environ 1 740 euros par mois pour environ 1 800 euros que les hommes perçoivent.

Selon le directeur du BBVA Pension Institute, Luis Vadillo, malgré le fait que les femmes demandent chaque année davantage de présence dans le groupe des retraités de la Sécurité sociale, il existe encore deux écarts entre les sexes dans ces pensions; Premièrement, le nombre de pensions de retraite contributives que les femmes reçoivent est «sensiblement inférieur» au nombre des mêmes pensions que les hommes reçoivent. Deuxièmement, le montant moyen des pensions de retraite des femmes est également “nettement inférieur” à celui des hommes.

Selon les données de la sécurité sociale, 3 734 000 pensions de retraite pour hommes ont été accordées en 2019, contre 2 355 000 pour les femmes. Le montant moyen du premier était de 1 333 euros par mois, contre 877 euros pour les femmes, avec des données de l’institut public au 1er février 2020.

Selon le BBVA Pensions Institute, bien que le système de retraite espagnol traite les hommes et les femmes de la même manière dans les mêmes conditions, une grande partie des femmes actuellement plus âgées avaient des parcours de carrière courts, de sorte qu’elles n’ont pas généré le droit à une pension contributive pour avoir contribué moins 15 ans Ceux qui ont accompli une carrière plus longue occupaient généralement des emplois moins bien rémunérés que ceux de leurs partenaires masculins, de sorte que leurs pensions sont moins élevées.

Le pourcentage de femmes ayant des salaires élevés est traditionnellement inférieur à celui des hommes, de sorte que la proportion de femmes bénéficiant d’une pension maximale est également plus faible. Selon les données de la sécurité sociale, alors que 403 700 hommes perçoivent actuellement des pensions de retraite de plus de 2 500 euros, les femmes qui perçoivent des pensions de ce même montant s’élèvent à 90 250; par conséquent, les femmes ne reçoivent que 18% de toutes les pensions supérieures à 2 500 euros accordées par le système public de retraite.

