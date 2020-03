Les révélations d’un opérateur bitcoin: “Le trading est un combat contre soi”

Faits saillants:

L’espagnol @inmortalcrypto parle du monde caché de ceux qui commercialisent des crypto-monnaies.

De gros profits, mais aussi de grosses pertes ont marqué sa carrière sur le marché de la cryptographie.

À 19 ans, @inmortalcrypto a commencé à faire ses premiers pas dans le monde frénétique du bitcoin et du tranding de crypto-monnaie. C’était en 2015 lorsque le commerçant débutant a terminé ses premiers échanges et est tombé sur un mur infranchissable, la perte d’argent. La situation des Espagnols n’était pas agréable, mais le désir de continuer à apprendre et à comprendre le comportement du marché l’a motivé à aller de l’avant.

Analyser des graphiques, revoir des histoires et passer de nombreuses heures devant un écran, est devenu une activité de routine pour le passionné, qui a progressivement compris que perdre ou gagner de l’argent ne sont que des parties du métier. Après cinq ans de bons et de mauvais jours, le jeune étudiant en physique de 24 ans revient sur ses débuts et sur la façon dont il est devenu commerçant professionnel.

L’opérateur avoue en disant que le commerce de crypto-monnaie est vendu partout comme une profession dans laquelle beaucoup d’argent est gagné en peu de temps, ce qu’il a nié dans une interview avec CriptoNoticias.

«Il y a une vision très différente de ce que les gens pensent du commerce extérieur et de ce que c’est vraiment. La plupart des annonces vendent que le trading est un moyen de gagner beaucoup d’argent en très peu de temps et pour être totalement honnête, ce n’est pas le cas, surtout au début évidemment. L’argent peut être obtenu avec des années de pratique, des heures passées et beaucoup d’argent », a expliqué le commerçant à ce journal.

Identifié uniquement avec votre nom d’utilisateur Twitter, @inmortalcrypto estime qu’il existe trois aspects fondamentaux du trading. Le premier est lié à l’argent puisque la la personne doit assumer et être prête à perdre des fonds pour des erreurs qu’elle pourrait commettre. «Immortel» estime qu’il est logique et normal de faire des erreurs dans la phase d’apprentissage, cependant, ces échecs accompagnent le commerçant tout au long de sa profession.

«Au début, les pertes m’ont beaucoup affecté, comme tout le monde. Évidemment, personne n’aime perdre de l’argent, mais au fil des années, vous commencez à avoir de l’expérience, vous apprenez de ces pertes et ensuite elles ne vous affectent pratiquement pas, pourquoi? car c’est l’une des clés les plus importantes auxquelles peu de gens prêtent habituellement attention. Lorsque nous entrons dans une opération et que l’opération se passe mal, nous devons avoir l’humilité de dire “J’ai fait une erreur dans cette idée et je la reconnais”. Un commerçant professionnel doit toujours avoir cette humilité pour reconnaître les erreurs.

La réflexion de l’opérateur est que les pertes doivent être réduites rapidement, mais souvent l’erreur n’est pas reconnue parce que l’être humain a par nature du mal à accepter qu’il avait tort, “il est très difficile d’atteindre ce point”.

En ce qui concerne les revenus, il y a aussi un aspect clé, la patience. Pour le trader lorsqu’une opération se déroule de manière positive, il est nécessaire d’avoir suffisamment de patience pour laisser ce gain avancer autant que possible, donc en combinant cet élément avec la reconnaissance des erreurs, une cohérence dans le trading de crypto-monnaie peut être obtenue.

Temps et solitude

Les deux autres éléments que «Immortal» considère comme fondamentaux dans le trading sont: le temps à consacrer pour apprendre et assumer qu’il s’agit d’un métier très solitaire. En ce qui concerne le premier, il a souligné que, comme dans de nombreux pays, où une personne doit étudier quatre ans pour exercer une profession, le commerce n’est pas très différent de cela, car il faut généralement être disposé à donner ce temps à Apprenez à trader.

Concernant le deuxième élément, il a indiqué que le profession est individuelle et très solitaire dans laquelle seuls «vous, l’écran et vos décisions. Il n’y a rien d’autre, si quelque chose ne va pas, il n’y a pas de partenaire physiquement à côté comme dans un travail normal. C’est très difficile, il faut s’y habituer. Ce sont trois choses fondamentales et qui ne sont pas habituellement dites, nous mentons habituellement à ce sujet et je veux être totalement honnête avec les gens ».

Lorsqu’il a fait le point sur les bonnes ou les mauvaises choses que le commerce lui a laissées, il a souligné que le pire était la frustration qu’il avait ressentie lors de mauvais moments, car c’était comme frapper un mur. Le sentiment, dit-il, est encore pire car il n’y a pas de manuels d’instructions sur ce qu’il faut faire dans de tels cas. Être un métier 100% gratuit, sans patron ni personne pour guider, le trading peut être compliqué.

«Le trading est un combat contre soi-même, ce n’est pas un combat contre le marché. La psychologie joue beaucoup pour faire face à une perte et à la capacité d’accepter ses erreurs et de se recomposer. L’argent n’est pas pertinent lorsque nous parlons de ce sujet. Chacun blesse la somme d’argent avec laquelle il travaille, il en va de même pour une personne qui fonctionne avec 100 euros ou un million. Si vous perdez 50% de votre capital, cela fera autant de mal, mais pas pour l’argent, mais pour la psychologie qui se cache derrière », a-t-il déclaré.

Sur les choses positives qu’il a vécues, se souvient-il un jour, sans préciser de chiffres, où il a réalisé un gain à cinq chiffres en dollars américains compris entre 50 000 USD et 100 000 USD.

Ces hauts et ces bas, explique l’opérateur, font partie du jeu, du métier, qui dans son cas en particulier a changé de caractère et a été fait par une autre personne car ce sont des situations fortes. «Échanger pour moi n’est pas un métier, c’est comme une activité pour s’amuser, c’est comme vivre un rêve».

Bien que les gains ou les pertes dans le trading puissent être considérables, la vie de @inmortalcrypto n’est pas encadrée de luxe. Au contraire, il mène une vie simple comme quiconque étudie, travaille et s’amuse le week-end, “ce n’est pas que je me lève et que je démarre une Ferrari pour aller dans un manoir”.

Son quotidien commence après 10h00 du matin avec la revue des réseaux sociaux et des graphiques publiés par d’autres commerçants. L’après-midi, il exerce, écrit des analyses, produit des vidéos à publier sur Twitter et commence sa séance de trading, une tâche qui prend entre quatre et huit heures par jour. S’il capte des opportunités, il opère, mais «je ne fais rien car souvent il vaut mieux ne rien faire que se précipiter dans une opération».

Chaque soir, il rédige un rapport dans lequel il enregistre la journée, qui lui sert pour de futures consultations sur ses erreurs ou ses succès.

Pour être bon dans le commerce, il faut prendre soin de sa santé physique et mentale, j’essaie de passer le moins de temps possible assis, mais j’écoute toujours de la musique de fond pendant ces heures. Quand on passe plusieurs heures consécutives devant le moniteur, de bonnes décisions ne sont pas prises, ce que j’essaie, c’est d’avoir un équilibre. Dans mon cas, je n’utilise qu’un seul écran pour trader car pour moi, avoir plusieurs écrans est contre-productif, cela ne fera pas de vous un meilleur trader, que je déconseille totalement.

@inmortalcrypto

Marchés et volatilité

Le trading effectué par l’opérateur est concentré à 95% en crypto-monnaies, mais avant j’ai aussi passé du temps sur le forex ou le marché des changes. Sa première motivation a été ressentie après avoir rencontré le bitcoin, qui, dit-il, était comme découvrir un monde totalement différent. Pour lui, les finances semblaient ennuyeuses, mais avec l’arrivée du bitcoin, les choses ont changé.

Le Bitcoin m’a motivé à entrer dans le trading, c’était la première étape, c’était une découverte, le premier trade que j’ai fait était une perte et je l’aimais toujours, j’avais le sentiment de dire “ c’est ce que je veux me consacrer ” .

@inmortalcrypto

La volatilité du marché le voit normalement car il considère que le bitcoin traverse une phase précoce d’adoption, mais qu’au fil des ans, il pourrait avoir un comportement comme l’or. Cet aspect particulier le voit comme un générateur d’opportunités pour les traders, “beaucoup de volatilité se traduit par de nombreuses options, mais pas forcément beaucoup d’argent, s’il n’y a pas de volatilité, les opérations pourraient être prolongées d’une semaine”.

Interrogé sur les prévisions de marché et les analyses techniques, il a insisté pour dire que personne ne sait à 100% ce qui va se passer, mais que ce type d’outil est utilisé pour placer les probabilités de son côté, car s’il est une tendance haussière ou baissière, nous devons rechercher des indicateurs qui corroborent cela. La raison en est que les marchés sont imprévisibles et “souvent irrationnels”, alors soyez prudent.

La position du commerçant est que n’importe qui peut faire une bonne opération et la gagner, la chose difficile est d’être cohérent et de générer des profits jour après jour, mois après mois et année après année. C’est une tâche qui, dit notre interlocuteur, n’est accomplie qu’avec constance, connaissance et une véritable passion pour l’échange de crypto-monnaies.