Les revenus de Noël de Sosandar ont grimpé en flèche de 136%

Le détaillant de vêtements pour femmes en ligne a généré une augmentation des revenus de 136% à 3,8 millions de livres sterling au cours de la période de 3 mois au 31 décembre

// Sosandar battra ses attentes de ventes pour l’année entière après de bonnes performances à Noël

// Les revenus de Noël ont augmenté de 136%

// Le nombre de commandes a augmenté de 140% pour atteindre 84 304 au cours de la période

Sosandar a déclaré qu’il dépasserait les prévisions de ventes pour l’année entière après une augmentation de 136% de ses revenus de Noël.

Le détaillant de vêtements pour femmes en ligne a généré une augmentation de 136% de ses revenus pour atteindre 3,8 millions de livres sterling au cours de la période de trois mois se terminant le 31 décembre, soit plus que ce qu’il a réalisé au cours du premier semestre de son exercice.

Les fondateurs et co-directeurs généraux Ali Hall et Julie Lavington ont déclaré que l’augmentation était due à une gamme de produits élargie et à une commercialisation télévisuelle accrue.

Le nombre de commandes de Sosandar a augmenté de 140% pour atteindre 84 304 au cours de la période, lorsque la marge brute était de 52%.

Une valeur de commande moyenne de 101,97 £ était en hausse au premier semestre, “reflétant le temps froid entraînant les ventes d’articles de prix plus élevés”.

Les commandes répétées ont augmenté de 140% pour atteindre 51 320.

“Il est agréable que, comme prévu, suite à notre investissement accru dans le marketing, les produits et l’équipe, nous constatons une croissance accélérée dans tous nos KPI”, a déclaré Hall et Lavington.

«Cela témoigne également de la qualité de notre gamme de produits, une fois que nous avons acquis les clients, ils deviennent très engagés avec notre marque.

«L’opportunité que nous avons identifiée semble être plus grande que ce que nous pensions au départ, le succès de nouvelles gammes de produits aidant à générer des achats répétés augmentant le potentiel pour les gammes futures.

«L’acquisition de clients n’est rien sans une rétention réussie et c’est pourquoi il est si agréable de voir que les clients fidèles en janvier, une période de négociation traditionnellement difficile, suivent un rythme plus élevé que pendant la période de pointe automne / hiver, ce qui contribue à améliorer continuellement la durée de vie sans cesse croissante numéro de revenu. “

