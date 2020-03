Les revenus publicitaires de Google pourraient baisser pour la première fois à cause du coronavirus – .

L’épidémie de coronavirus COVID-19 a un impact énorme sur l’économie mondiale, ayant récemment été l’impulsion aux États-Unis seulement pour un plan de relance de 2 billions de dollars adopté par le Congrès.

Les analystes commencent à penser que le virus va provoquer chez Google quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant – une baisse d’une année sur l’autre des revenus publicitaires trimestriels.

Les grands géants de la technologie ont déjà commencé à reconnaître à quel point la pandémie de coronavirus allait ronger leurs revenus, Facebook révélant un énorme succès et Twitter supprimant totalement son estimation financière précédemment proposée pour le premier trimestre.

Et puis il y a Google, où les analystes commencent à prévoir que l’impact du virus mortel va faire quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant chez le géant de la recherche dont la fortune dépend encore tellement de la publicité. En effet, certains analystes pensent que Google affichera sa toute première baisse des revenus publicitaires lors de la publication des résultats du prochain trimestre.

«Nous avons réduit nos revenus et nos revenus Google à trois reprises au cours des trois dernières semaines, et nous pensons maintenant que Google fera face à sa première baisse d’une année sur l’autre des revenus publicitaires au cours du trimestre de juin», a déclaré l’analyste de RBC Capital, Mark Mahaney. a déclaré Business Insider. «Nous les avons réduits de 5% d’une année sur l’autre, pour la toute première fois.»

L’effondrement temporaire des industries du voyage et de l’accueil serait en grande partie la raison. L’estimation de Mahaney est que Google tire entre 10% et 15% de ses revenus de ces industries. Cela englobe tout, des réservations Expedia aux compagnies aériennes et aux hôtels, en passant par les voitures de location et les navires de croisière. L’estimation des revenus de Mahaney au deuxième trimestre pour la société mère de Google, Alphabet, est de 37 milliards de dollars, contre 39 milliards de dollars au cours de la même période en 2019.

Ces projections arrivent en même temps que les analystes de Cowen & Co. prédisent que Google et Facebook (les deux membres du soi-disant duopole publicitaire) perdront plus de 44 milliards de dollars de revenus publicitaires combinés cette année. “Notre entreprise est affectée négativement comme tant d’autres dans le monde”, a reconnu Facebook dans un article de blog publié il y a quelques jours. “Nous ne monétisons pas la plupart des services pour lesquels nous constatons un engagement accru, et nous avons constaté un affaiblissement de notre activité publicitaire dans les pays prenant des mesures agressives pour réduire la propagation de COVID-19.”

Un autre facteur à l’origine de cette perte pour Google est le report des Jeux olympiques d’été de Tokyo à 2021, une opportunité de plus pour les dépenses publicitaires massives que Google perdra cette année.

Il se passe également quelque chose chez Google qui est similaire à l’industrie des médias américaine, qui voit des pics massifs d’audience et de trafic d’audience tout en diminuant les dépenses publicitaires. “Je pense que les annonceurs se retirent de YouTube comme toutes les autres chaînes, mais je suis sûr que les consommateurs sont sur le point de YouTube”, a déclaré Mahaney à BI. “Je pense donc qu’ils voient plus d’utilisation dans leurs propriétés, juste moins de monétisation.”

