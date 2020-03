Les riches se pressent d’embaucher des jets privés pour rentrer chez eux

Bien que les jets privés doivent se conformer à ces restrictions et règles d’immigration, ils sont mieux à même de faire face aux perturbations dans le secteur que les exploitants d’avions commerciaux.

“Les jets privés continuent de voler”, a déclaré Toby Edwards, directeur général de la compagnie charter Victor. “Les citoyens américains peuvent retourner aux États-Unis, et ceux qui n’ont pas traversé un pays Schengen dans les 14 jours précédant leur entrée aux États-Unis sont également actuellement autorisés à entrer.”

Pour ceux qui se qualifient et peuvent se permettre des dépenses supplémentaires, les jets privés offrent la route la plus rapide vers les États-Unis. Le coût de location d’un avion long-courrier tel qu’un Dassault Falcon 7X ou un Global Bombardier de Paris à New York serait d’environ 90 000 $, selon PrivateFly.

“En général, les demandes que nous recevons proviennent de personnes qui sont très préoccupées par le fait de réunir leurs familles dès que possible, compte tenu de la rapidité avec laquelle la situation évolue”, a déclaré Twidell. “Un client ramène sa fille à la maison de l’université en France, et plusieurs de ses collègues, qui sont également citoyens américains, partagent le vol de retour avec elle.”

.