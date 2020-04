Les Rockefeller le savaient-ils déjà? Family Exited Oil Investments en 2016.

Jour après jour, nous continuons d’être frappés par des surprises qui choquent les économies mondiales. Mais peut-être que certaines personnes avaient une idée de ce qui allait arriver. En 2016, les héritiers de l’homme d’affaires américain John D. Rockefeller, fondateur de Huile standard, a annoncé son intention de quitter le secteur des hydrocarbures.

“Il n’y a aucune raison raisonnable pour les entreprises de continuer à explorer de nouvelles sources d’hydrocarbures”, a expliqué le Rockefeller Family Fund dans une lettre publiée sur son site Internet.

“Alors que la communauté mondiale s’efforce d’éliminer l’utilisation des combustibles fossiles, il est peu logique sur le plan financier ou éthique de continuer à investir dans ces entreprises.”

Bien que seule une petite partie des 130 millions de dollars soit investie dans les combustibles fossiles, la famille a déclaré qu’elle se retirerait également de ses investissements pétroliers au Canada, notant que la conduite d’Exxon sur les questions climatiques semble être “moralement répréhensible”.

Que se passe-t-il avec Big Oil?

Les Rockefeller sont synonymes des grandes entreprises du 21e siècle, mais cette semaine Big Oil connaît un moment historique sans précédent. Les contrats à terme sur le pétrole ont chuté et déclenché des alarmes dans une industrie qui traversait déjà une période très complexe. Le 20 avril, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont atteint un creux record de 1,02 $ le baril, puis se sont échangés à une perte de 16,47 $, ou 80%, à 16,47 $ le baril.

La chute des prix du pétrole et la baisse de la production ont mis en échec des pays entiers qui dépendaient presque entièrement de l’activité pétrolière. Voici les principales considérations pour l’avenir de Big Oil.

1. Il est de plus en plus difficile d’obtenir du pétrole.

Les taux d’extraction des combustibles fossiles ont tendance à ralentir avec le temps. Des pays comme le Mexique, l’Algérie, le Venezuela, l’Argentine, la Guinée, l’Indonésie, la Norvège et le Royaume-Uni sont en déclin depuis des années maintenant.

2. Surprise, obtenir du pétrole coûte cher.

La fracturation hydraulique nécessite des investissements très importants et a des conséquences environnementales désastreuses. Et comme nous l’avons mentionné au point précédent, la qualité du pétrole brut diminue.

3. Nous devrons éventuellement faire la transition énergétique.

Le pétrole est une ressource énergétique non renouvelable. Finalement, ça va finir. À l’heure actuelle, nous développons encore des alternatives d’énergie propre qui répondent aux besoins de grandes populations (énergie éolienne, solaire), mais nous n’y sommes pas parvenus. Mais la technologie progresse de jour en jour et, à terme, une autre façon sera de donner plus de pouvoir au monde qui ne dépend pas des combustibles fossiles.

C’est une occasion en or pour les entrepreneurs qui recherchent des solutions alternatives telles que les biocarburants ou même pour revitaliser l’industrie qui stagne car la seule vérité est que nous extrayons du charbon, du pétrole et du gaz à un rythme immensément plus rapide qu’il ne peut se régénérer.

