Les rois de la Formule 1

Ferrari

Après 70 saisons en Formule 1, la Scuderia a un très grand nombre de records, dont celui du plus grand championnat du monde, où elle en ajoute 16, le plus récent ayant été obtenu lors de la saison 2008, il y a 12 ans et, malgré ayant combattu à fond en 2017 et 2018 avec Mercedes, ils n’ont pas pu restituer ce trophée aux vitrines de Maranello

Williams

Un autre des noms légendaires de la grille de départ est celui de l’équipe de Sir Frank Williams, une équipe qui, entre 1980 et 1997, a obtenu 9 titres mondiaux, augmentant rapidement, malheureusement les gloires passées semblent loin d’être de retour, l’année dernière, elles étaient dernières du Championnat des Constructeurs avec un seul point ajouté à 21 Grand Prix.

McLaren

De la main de Ron Dennis, l’équipe fondée par Bruce McLaren en 1963 a réussi à obtenir un grand nom en Formule 1, en particulier entre les années 80 et 90, où il a remporté sept des 8 championnats du monde qu’il présume, mais le La plus récente remonte à 22 ans, juste en 1998. Malgré le fait que jusqu’au début de la dernière décennie, elle se vantait d’un grand rival, elle n’a pas obtenu une autre couronne.

Lotus

Le seul constructeur de cette liste qui n’est plus sur la grille de départ est cette équipe britannique qui, de la main de son fondateur Colin Champan, a été l’un des grands dominateurs de la série entre 1963 et 1978, auquel il a ajouté 7 Des couronnes mondiales, qui l’ont placé comme le meilleur champion de Formule 1 pendant quelques années, jusqu’à ce que Ferrari le dépasse en 1983.

Mercedes

La deuxième ère de l’équipe allemande dans la catégorie reine ne pourrait pas être meilleure, car en seulement quatre saisons, ils ont réussi à être maîtres et seigneurs de la Formule 1, avec un règne qui s’étend déjà à 6 titres mondiaux consécutifs et que cette 2020 cherchera imposer un record de championnats plus consécutifs, battant Ferrari de 1999 à 2004. Pour l’instant, ils sont déjà une équipe historique de la série.

.