Les scouts du Mexique affrontent la pandémie de COVID-19 avec de bonnes actions, de la solidarité et de l’espoir

Association scoute du Mexique, A.C. (ASMAC) a non seulement multiplié parmi ses membres le message de «Rester à la maison» et la nécessaire «Distance saine» avant l’avancée de COVID-19, également dans tout le pays, des filles, des garçons, des adolescents et des jeunes ont réalisé de bonnes actions à domicile qui ont un impact social et contribuent à la lutte contre cette pandémie.

Être scout est un mode de vie qui se vit au jour le jour et bien que toutes les réunions, ateliers, camps et événements nationaux aient été annulés, une plateforme appelée «The Great Game Continue» a été créée, disponible sur www.scouts.org.mx , qui est une contribution ludique à la sensibilisation au séjour à la maison, à la connaissance du rôle joué dans la famille et la communauté, ainsi qu’au développement d’attitudes responsables vis-à-vis des objectifs de développement durable.

«Cette plateforme cherche à ce que les filles, les garçons, les adolescents et les jeunes s’adaptent au changement que nous vivons, en réalisant une interaction avec leur famille, leurs amis à l’école et les adultes du mouvement scout. Il est important pour nous de renforcer les valeurs familiales, de découvrir quel est leur rôle dans la famille, dans la société, comment ils ont un impact sur leur communauté, ce qu’ils font de la maison pour aider, ainsi que d’améliorer leur développement personnel “, a déclaré Pedro Díaz Maya, Chef scout national.

Sur la plateforme «The Great Game Continue», les scouts et les non-scouts de 7 à 22 ans peuvent participer. Chaque semaine, il y a différents défis à relever, les résultats sont demandés pour être diffusés sur les réseaux sociaux, en plus de promouvoir des visites virtuelles de musées, bibliothèques, sites archéologiques, spectacles culturels et artistiques, entre autres.

Les plus de 54 000 scouts de tout le Mexique ont toujours été prêts à servir de force sociale dans les catastrophes naturelles et les catastrophes que notre pays a connues. L’un des principes de chaque scout est d’être utile et de chercher à aider les autres sans attendre de récompense.

«Le Mouvement Scout renforce le leadership et les valeurs civiques chez les filles, les garçons, les adolescents, les jeunes et cherche à générer en eux une idéologie qui change le monde, protège et sait vivre dans la nature, mais surtout dans une coexistence où le travail d’équipe bien commun », a commenté Francisco Macías Valadez, président du Scoutisme national.

La pandémie COVID-19 ne signifie pas que les activités s’arrêtent dans le pays, malgré les mesures d’atténuation mises en place par le secteur de la santé, il y a des hommes et des femmes qui fournissent leurs services pour fournir de la nourriture, des distributeurs d’essence, qui balaient les rues , qui sont commis dans les pharmacies, les distributeurs de produits alimentaires, les coursiers ou la police. Tous risquent de l’obtenir et peu y ont pensé.

Les scouts portent des masques pour le personnel médical spécial