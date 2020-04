Les secrets du marketing d’affiliation: maîtriser la génération de leads

Dans le marketing d’affiliation, vous pouvez être le commerçant – alias l’entreprise qui souhaite être promue – ou l’affilié – l’entreprise qui fait la promotion proprement dite.

Ou, vous pourriez également avoir un intérêt dans les deux rôles, établir des partenariats pour la promotion mutuelle. De toute façon, le chemin vers le succès n’est pas facile.

La génération de leads est l’un des facteurs clés du marketing d’affiliation qui contribuera à maintenir les bénéfices. Il vous permet d’attirer de nouveaux clients au lieu de vous fier uniquement aux plus anciens.

Cela améliorera finalement votre programme de promotion. Cependant, le processus est un peu difficile à naviguer. La génération de leads n’est pas aussi simple que certains pourraient le penser.

Je vais donc partager quelques conseils utiles qui vous aideront à générer des prospects de qualité.

Clarifiez vos objectifs

Avant de continuer, sachez ce que vous voulez accomplir pour le travail que vous faites. Bien sûr, vous pouvez continuer à générer des prospects et à être payé, mais il est important d’avoir une vue d’ensemble plus large.

Avez-vous des produits et services que vous souhaitez vendre vous-même? Vous recherchez des acheteurs, une exposition et des références ou peut-être simplement une base de données d’informations? Ou vous concentrez-vous uniquement sur la promotion d’autres entreprises?

Les pistes que vous générez devraient vous rapprocher de votre objectif.

Vos objectifs peuvent varier pour ces différents prospects. Assurez-vous que votre équipe interne sait quel est l’objectif final de votre entreprise.

Définissez le type de métriques et de résultats de performance que vous souhaitez voir à l’avance. En effectuant cette étape, vous pourrez également vous assurer que les accords que vous effectuez sont élaborés en fonction des mêmes résultats.

Connaissez votre public

La première règle de promotion dans n’importe quel secteur est de connaître votre public. Qui lit votre contenu? Parents? Des étudiants de niveau collégial vivant avec un petit budget De nouvelles mamans? Ou peut-être des propriétaires d’animaux?

Connaître les données démographiques de votre public vous aidera à répondre à leurs besoins et à promouvoir les bons produits aux bons endroits. Vous pourrez alors rechercher les pistes qui correspondent à votre audience, ce qui augmentera vos chances de succès.

Votre public cible déterminera essentiellement l’ensemble de votre plan, par voie d’approche et de structure créative. Par exemple, voici un exemple de site Web avec un programme de marketing d’affiliation: https://jefflenney.com/product-reviews/amazing-selling-machine-review/ –

Le public cible de ce site Web est clairement quelqu’un qui veut apprendre à gagner de l’argent à la maison, alors ils ont écrit leur article en s’adressant à ce public, en faisant la promotion de quelque chose qui les intéresse.

Promouvez-vous sans vergogne

Lorsque vous démarrez votre programme, répertoriez-le sur toutes les principales plates-formes de réseautage d’affiliation, en commençant par les répertoires, les tableaux d’affichage et les forums, les sites Web, les listes et les blogs.

Il est également judicieux de vous promouvoir sur des sites tels que Craigslist, Facebook, Youtube, LinkedIn et Twitter. Assurez-vous d’écrire des communiqués de presse et des articles d’invités, qu’ils soient payants ou gratuits.

Votre objectif est de faire passer le mot et de faire savoir aux gens ce que vous avez à offrir. Cela peut sembler un peu trop, mais c’est ainsi que vous faites en sorte que d’autres affiliés et partenaires vous remarquent. Et dans cette entreprise, le réseautage et la publicité sont essentiels!

Soyez pointilleux sur les partenariats

Bien sûr, il est important de recruter des partenaires pour la génération de leads, mais il est toujours plus judicieux de privilégier la qualité à la quantité lorsqu’il s’agit de créer des partenariats. Les partenariats doivent être alignés sur la marque et efficaces.

Vous voulez un trafic de grande valeur, et cela est possible même avec peu de partenaires tant que tout le monde y consacre des efforts. Laisser tout le monde dans votre programme n’est pas une bonne idée car ils ne fonctionnent pas tous comme vous le souhaitez.

Les problèmes de fraude et de partenariat sont assez courants dans les programmes de marketing d’affiliation. Il vous incombe donc de filtrer soigneusement vos partenaires et de ne créer que des partenariats de confiance.

Assurez-vous d’être clair dès le début. Vous devez être franc sur le type de prospects que vous recherchez et mettre l’accent sur la qualité.

Gardez l’analytique sous contrôle

Bien que vous ne devriez pas vous laisser emporter par les chiffres, il est nécessaire de rester à jour avec les analyses de votre site Web. Vous devez savoir dans quelle mesure vous êtes performant et évaluer fréquemment votre situation.

Vous devez disposer d’un système de reporting approprié, en particulier pour garder une trace de tous vos affiliés et sous-interprètes. Des choses comme le nombre de ventes et de prospects à venir, ainsi que la durée de leur séjour, sont des facteurs importants à noter.

Cela vous donnera une idée plus claire de l’efficacité de votre programme. En outre, assurez-vous que votre site Web a un bon classement de trafic Web et de visites.

Utilisez les tactiques SEO et SEM pour rendre votre site Web fonctionnel et donner des résultats optimaux. En fait, votre site Web doit avoir une bonne image de marque, du trafic et une bonne présence avant le lancement de votre programme d’affiliation.

Les récompenses et les incitations améliorent les performances

Sur la base de ces performances, vous pouvez également ajouter des incitations et des récompenses à vos affiliés.

Cela vous aidera à obtenir de meilleurs prospects, car les incitations motivent les partenaires à consacrer plus d’efforts à leur travail. De plus, avant de fixer les taux de commission, assurez-vous de connaître les taux du marché.

Par exemple, suivre une structure de commissions à plusieurs niveaux est connu pour améliorer les performances. Cela signifie que pour les 100 premiers prospects valides fournis par l’affilié, ils obtiendront, disons 10 $.

Et puis, pour chaque avance supérieure à 100, ils obtiendront 20 $. C’est un bon moyen de maximiser la production et d’inciter les affiliés à travailler plus dur, tout en les récompensant en même temps.

Vous devez être très compétitif pour attirer plus de prospects tout en construisant votre nom de marque. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir les meilleurs prospects.

Dernières pensées

La génération de leads pour le marketing d’affiliation peut être un site Web compliqué, mais si vous savez ce que vous faites, le travail acharné sera certainement payant. Vous devrez fonctionner efficacement, tout en ayant une patience sans fin, pour réussir.

Cependant, quel que soit le rôle que vous jouez, assurez-vous de donner le meilleur de vous-même. Si vous êtes affilié, vous devez garder à l’esprit ce que veut le marchand. Cela contribuera à bâtir une bonne réputation.

Et si vous êtes le commerçant, il est important d’être clair sur vos besoins et d’offrir des taux de commission appropriés. Il est également de votre responsabilité de vous assurer que les prospects que vous obtenez sont de la meilleure qualité en gardant tout sous contrôle.