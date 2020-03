Les Simpsons ont-ils prédit quand le Bitcoin sera courant?

Nous savons que vous l’avez lu à d’autres occasions concernant d’autres sujets. Mais continuez à lire et vous comprendrez que c’est “sérieusement”: Les Simpsons ont réussi plusieurs fois et c’est peut-être le cas avec Bitcoin.

Le bitcoin et les crypto-monnaies font leur apparition dans la culture populaire, la télévision et le cinéma depuis un certain temps déjà. Par exemple, depuis 2017, il s’agit d’une étape importante en raison des changements importants de son prix. Depuis lors, les références au Bitcoin ont explosé avec des mentions dans la comédie de bande dessinée Family Guy, dans la sitcom The Big Bang Theory, etc.

C’est maintenant au tour de Simpson de parler de Bitcoin. Cela s’est produit récemment dans un épisode spécial auquel a participé Jim Parsons, bien que la principale mention en soit Blockchain.

Cependant, quelque chose d’intéressant est ce que les chercheurs de Luno ont fait, un important échange de Bitcoin et de crypto-monnaies. Ces chercheurs ont utilisé les prédictions passées des Simpsons pour calculer exactement quand Bitcoin pourrait devenir commun.

Les Simpsons nous ont donné des moments de plaisir et même quelques surprises avec leurs prédictions. Dans ce cas, il s’agit de la normalisation des crypto-monnaies et du Bitcoin comme “l’argent du futur”.

L’épisode dont nous avons parlé plus tôt a été diffusé le 23 février, où les crypto-monnaies étaient définies comme «de l’argent du futur», qui approche «tous les jours». De là, vous pouvez trouver plus de détails ici, où vous pouvez même regarder la chanson particulière de cet épisode sur Blockchain.

Revenant sur le sujet, Luno a noté que cette émission de télévision est prolifique dans sa couverture de différents thèmes. Cela a atteint un niveau tel que même South Park a dit une fois que toutes ses idées avaient déjà été faites par Les Simpsons.

Par exemple, au cours des 30 années d’existence du programme, les Simpsons ont correctement prédit que Donald Trump serait président des États-Unis, le scandale d’espionnage de la NSA, Apple FaceTime, les smartwatches et l’acquisition de Fox par Disney.

Comment Luno a-t-il cherché à lier les épisodes des Simpsons à une prédiction sur Bitcoin?

En utilisant ces prédictions précédemment réussies, les analystes de Luno basés à Londres ont calculé que le temps moyen pour qu’une prédiction Simpson se réalise est 15,6 ans

Cela signifie que nous pourrions nous attendre à une adoption massive du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies d’ici 2036. “Il semble que les créateurs des Simpsons aient un don pour capturer des choses qui semblent hors de ce monde” a déclaré Marcus Swanepoel, PDG de Luno.

De plus, ces créateurs ont sans aucun doute une façon de représenter l’impossible dans la vie de tous les jours. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris s’ils ont légèrement dépassé leur prédiction dans ce cas.

Quelle était exactement la prédiction?

Cet épisode des Simpsons, les crypto-monnaies est appelé l’argent du futur. Cependant, l’idée n’est pas aussi farfelue que certaines des autres prédictions qu’ils ont faites. Dans ce cas, les plates-formes cryptographiques sont facilement accessibles, tout comme les crypto-monnaies, qui selon l’épisode sont utiles comme paiement et investissement quotidiens.

Qu’il s’agisse ou non d’une croyance valable, la vérité est que la sensibilisation du public a été un moteur important du prix du Bitcoin, qui est passé de 1000 USD à un niveau record de 20000 USD la même année.

Cela est largement influencé par la soi-disant peur de manquer, ou la peur d’être laissé de côté. Depuis lors, le prix du Bitcoin a chuté, entraînant la plupart des autres principales crypto-monnaies. Il se négocie actuellement à environ 8 000 $. Nous devrons attendre et voir si cette fois le mot Simpsons se réalise.

