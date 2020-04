Les solutions Bitcoin de deuxième niveau ne sont pas rentables aujourd’hui

Faits saillants:

Malgré les difficultés, les solutions de deuxième couche continueront de nous donner de quoi parler

L’interopérabilité entre les protocoles est l’attraction principale du développement de ces solutions

Les solutions de deuxième niveau de Bitcoin ne sont toujours pas rentables pour ceux qui les utilisent, les développent ou les maintiennent, selon une étude du chercheur Mohamed Fouda.

L’analyse publiée sur la page TokenDaily.co, intitulée The State of L2 Investments, fait cependant valoir que, grâce à la discussion constante et intense autour de ces solutions, ils peuvent représenter une opportunité à l’avenir et ils sont une réalité réalisable et bénéfique pour un grand nombre d’entreprises et d’utilisateurs.

Cela compare la capacité de Lightning Network (LN), Liquid et RSK (RootStock), les solutions de deuxième niveau de Bitcoin; Expliquant que dans une future publication, il approfondira les solutions d’Ethereum.

Réseau Lightning: commissions insuffisantes

En commençant par LN, il mentionne que cette solution est devenue populaire en 2017 malgré le fait que son livre blanc date de 2015, car cette année-là, l’énorme volatilité et la commercialisation intense des actifs cryptographiques ont congestionné les réseaux Bitcoin et Ethereum, générant des retards et des frais de transaction.

LN a été lancé en mars 2018 sur le réseau principal de Bitcoin, tandis que d’autres solutions de deuxième niveau comme SpankChain et Loom Network ont ​​émergé pour être mises en œuvre sur Ethereum. Cependant, l’intérêt a baissé à mesure que l’activité du marché diminuait, et je reçois des prix cryptographiques, donc La mise en œuvre d’une solution de deuxième niveau n’était plus une priorité.

Bien qu’au cours de cette période, le développement de ces solutions ait ralenti, au cours du dernier semestre de 2019, l’intérêt a de nouveau augmenté, avec la suspicion qu’une augmentation rapide des prix (bull bull) approchait et que ces solutions seraient à nouveau nécessaires.

LN est de loin la solution de deuxième couche la plus importante et la plus controversée […] Depuis son lancement, le réseau a connu une croissance impressionnante du nombre de canaux, de la capacité du réseau et des cas d’utilisation. Cependant, les entrepreneurs et les investisseurs réfléchissent toujours aux opportunités les plus réalisables dans l’écosystème LN. Les domaines sur lesquels ils ont enquêté incluent: la création d’espaces pour collecter les commissions en pleine liquidité, l’intégration de LN dans les services, la gestion des paiements via LN et l’investissement dans l’infrastructure LN Mohamed Fouda, chercheur.

La recherche note que l’objectif de LN étant de créer un réseau de canaux de micropaiement, de nombreuses entreprises ont vu l’opportunité de maintenir ces canaux de paiement en échange de commissions, mais les coûts d’exploitation et les risques d’une telle nouvelle technologie les empêchent d’atteindre la rentabilité attendue.

«Après deux ans d’activité, les sceptiques de LN ont fait leurs preuves. À ce jour, il n’est pas possible de créer une entreprise rentable simplement en collectant les commissions sur les canaux de paiement LN “, dit-il.

Ainsi, il cite la société LNBIG à titre d’exemple, soulignant qu’être l’un des plus grands fournisseurs de liquidité de LN, exploitant 25 nœuds publics et «contrôlant» environ 50% de la capacité de LN; L’un de ses fondateurs anonymes a déclaré dans une interview que, bien que fonctionnant actuellement à perte, ils parient sur une adoption à long terme.

Il cite également une étude de BitMEX Research où l’on soutient que même dans les meilleures conditions (commissions faibles, par exemple) la première année de LN n’a eu qu’un retour sur investissement de 1%, un montant qui ne couvre pas les frais d’ouverture et de maintenance d’un plus grand nombre de canaux de paiement.

Citant les réussites de Fold, qui a levé 2,5 millions de dollars en septembre dernier, et de Bitrefill, qui a levé 2 millions de dollars d’investissements de sociétés de capital-risque pour étendre l’utilisation de la LN dans les entreprises, note que ce boom n’est pas exonéré. des risques. «Certaines sociétés comme Sparkswap, qui ont obtenu du financement de sociétés de capital-risque, ont constaté qu’elles en étaient à un stade trop précoce pour en tirer profit. Dans le monde des startups, être précoce équivaut à se tromper “, dit-il.

Liquide: les pièces stables peuvent être un non

Concernant Liquid, ils expliquent que moins de 100 BTC ont circulé dans ce réseau en 2019. Cependant, depuis janvier 2020, plusieurs centaines de BTC ont été reçus mensuellement, “atteignant une capacité effective de 1600 BTC au mois d’avril, dépassant la Capacité LN », affirme-t-il comme nous l’avons rapporté dans CryptoNews.

Même avec les 44 entités qui font partie de Liquid, cela ne signifie pas que les utilisateurs ont été attirés par cet outil, car il y a des doutes que sa mise en œuvre pratique soit loin du modèle attendu par la communauté Bitcoin.

La conception actuelle garantit que Liquid émulera le modèle de jeton ERC-20, avec l’émission de jetons ou d’actifs tels que Tether (USDT). Cela pourrait décevoir les investisseurs qui ont déposé 55 millions de dollars de financement pour le projet.

RSK: problèmes dus à de mauvaises performances commerciales

Dans le cas de RSK, il est indiqué que cette plate-forme cherche à fonctionner sur Bitcoin comme une réplique d’Ethereum, car en utilisant les contrats intelligents de cette plate-forme, elle cherche à émettre des jetons programmables tels que RSK Smart Bitcoin (RBTC), solutions que certains les entreprises exploitent déjà.

“Malgré le fait que RSK soit opérationnel depuis décembre 2018, il n’a attiré qu’une somme d’environ 160 BTC, avec une moyenne de 50 BTC en 2019”, indique l’analyse, indiquant qu’il s’agit d’une mise en œuvre à faible performance commerciale malgré les multiples cycles de financement qui ont déclaré des revenus.

Maintenant la plate-forme cherche à attirer plus d’utilisateurs, mais les avancées technologiques de ses concurrents pourraient la surmonterComme les plateformes qui cherchent à interopérer entre BTC et d’autres systèmes de contrats intelligents sont de plus en plus nombreuses.

Les chaînes latérales de Bitcoin ont du mal à attirer l’attention des développeurs. Son récit a continué à promouvoir l’interopérabilité entre les protocoles. La logique est simple: pourquoi reconstruire un protocole si nous pouvons relier la fonctionnalité souhaitée avec plus de force et de liquidité », dit-il, se référant à l’intérêt des entreprises à lier leurs opérations avec celles de Bitcoin.

L’analyse se termine en notant que malgré les difficultés, cette tendance à la création de solutions de second niveau peut être accentuée et constituer une part importante du futur écosystème financier, même pour les applications de messagerie ou l’émission d’actifs de sauvegarde.