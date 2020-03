Les sorties à Genève

Dacia Spring électrique; un EV accessible

Bien qu’aujourd’hui les voitures électriques aient encore des prix qui les éloignent des grandes masses, dans un avenir très proche cette technologie de conduite sera la plus courante et Dacia veut profiter de cette fenêtre qui s’ouvrira dans peu de temps avec le lancement de ce modèle, un crossover ville qui sera lancée en 2021.

Hyundai EV Prophecy, tournée vers l’avenir

La firme sud-coréenne continue de préparer sa nouvelle gamme de véhicules électriques, qui s’inspirera de ce concept-car, la Prophecy, qui, comme son nom l’indique, anticipe ce qui se passera dans les années à venir, du moins dans le plan esthétique, où les surfaces Type coupé et éclairages LED, qui lui donnent une touche plus moderne.

Mercedes-Benz Classe E, reste le roi

La berline la plus vendue de l’histoire de Mercedes-Benz avait une mise à jour (qui pourrait facilement être une nouvelle génération) dans laquelle elle se concentrait sur un monde en proie à de nouvelles technologies, offrant six variantes d’hélices hybrides et hybrides rechargeables, plus d’assistance à la conduite et un style plus raffiné.

FIAT 500, chargez les batteries

Après 13 ans sur le marché, FIAT a finalement développé une nouvelle génération de Cinquecento (que nous ne verrons probablement pas au Mexique), et l’a fait à l’avenir, car elle a transformé son petit véhicule urbain en une machine 100% électrique, qui évolue d’une spectaculaire le design original de la 500 et le fait entrer dans une nouvelle ère.

Kia Sorento, un grand changement

Bien qu’il y ait plusieurs semaines, des images d’espionnage de ce modèle étaient déjà apparues, la firme sud-coréenne a attendu pour montrer la nouvelle génération de son multisegment à sept passagers, qui a simplement l’air mieux que jamais avec un design plus élégant et raffiné, qui sera accompagné d’une nouvelle gamme de moteurs et de nombreux équipements.

Volkswagen id4, prête pour la rue

Le deuxième modèle 100% électrique de Volkswagen est une réalité, ID 4 sera le premier SUV à batterie de la firme allemande, qui accompagnera ID 3 et sera chargé de commencer à massifier ces technologies, offrant différents niveaux d’équipement et d’autonomie jusqu’à 500 kilomètres, selon la version.

BMW i4, la famille s’agrandit

Alors que BMW a été l’une des premières marques à miser fortement sur l’électrification, en lançant la sous-marque et deux modèles en 2011 et avec l’arrivée de la nouvelle décennie, il semble que sa gamme va commencer à se renforcer et que la i4 sera la prochaine grande étape, une berline avec 600 kilomètres d’autonomie, pleine des meilleures technologies de la marque.

L’Audi A3 se met au diapason

Lors du lancement de l’A3 en 1996, il était le seul du genre, un hayon haut de gamme qui a rapidement gagné en popularité et qui, aujourd’hui, dans sa quatrième génération, arrive avec toute la puissance du groupe Volkswagen, en supposant une nouvelle gamme de moteurs écrans multimédia turbocompressés et maniabilité exceptionnelle.

