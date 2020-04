Les spécialistes du marketing font preuve de plus d’empathie en cas de crise malgré la baisse du moral de l’équipe [stats] – Econsultancy

Alors que les spécialistes du marketing s’adaptent à la «nouvelle normalité», beaucoup trouvent des avantages et des inconvénients dans le travail à domicile, avec une baisse du moral de l’équipe équilibrée par un nouveau sens de l’empathie pour les collègues.

Ceci est conforme aux résultats de la deuxième enquête menée par Econsultancy and Marketing Week sur l’impact de COVID-19, impliquant 1 990 commerçants mondiaux et professionnels d’agence.

Le moral de l’équipe baisse, alors que la sécurité de l’emploi augmente

Bien qu’il ne soit pas encore clair comment la pandémie de COVID-19 affectera les organisations à long terme, de nombreux spécialistes du marketing manifestent un sentiment de malaise accru quant à leur propre sécurité d’emploi ainsi qu’à celle de leurs collègues. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient préoccupés par la sécurité d’emploi de quelqu’un de leur équipe, seuls 17% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être du tout concernées. Un quart (25%) se disent légèrement préoccupés, 30% se disent quelque peu inquiets et 28% se disent très inquiets.

Peut-être en raison de cela, ainsi que de la situation plus large en général, les spécialistes du marketing signalent une baisse du moral de l’équipe. Au cours des deux dernières semaines (du 16 mars au 30 mars), 41% des répondants ont déclaré que le moral de l’équipe était pire qu’auparavant, tandis que 46% disent qu’il n’y a pas eu de différence. Seulement 14% ont déclaré que le moral de l’équipe s’était amélioré.

Dans l’enquête précédente d’Econsultancy and Marketing Week, 71% des spécialistes du marketing de marque au Royaume-Uni ont déclaré que la collaboration créative souffre lorsque les travailleurs ne partagent pas un espace. Cependant, les deux dernières semaines suggèrent que les équipes sont capables d’utiliser la technologie numérique pour combler cette lacune. Lorsqu’on les a interrogés sur la communication de leur équipe, 62% des répondants ont déclaré qu’ils effectuaient des enregistrements vidéo, tandis que 67% utilisaient le chat sur des applications virtuelles comme Slack ou Microsoft Teams. Le courrier électronique reste une forme de communication très populaire, 79% d’entre eux utilisant toujours ce canal. Cependant, certains sont passés à la communication «face à face», 56% des personnes interrogées déclarant être passées du téléphone ou du courrier électronique aux appels vidéo.

Sur le dos de cette activité, la majorité des répondants (43%) disent qu’il n’y a pas eu de différence significative dans la communication d’équipe, et 41% disent qu’elle a été meilleure que la normale. Seulement 16% disent que cela a été pire que la normale.

Niveaux positifs d’empathie et de communication

L’un des plus grands points positifs de ces deux dernières semaines est le sens de la communauté; un «nous sommes tous dans cet esprit ensemble». Lorsqu’on leur a demandé si les spécialistes du marketing avaient ressenti plus d’empathie pour leurs collègues pendant cette période, 83% des répondants ont répondu oui. 65% ont également déclaré ressentir plus d’empathie de la part de leurs collègues. La majorité (78%) a également déclaré avoir vu des collègues de travail au cours de cette période également, les appels vidéo donnant aux spécialistes du marketing un aperçu des espaces de travail à domicile.

Cela ne signifie pas nécessairement des liens plus étroits – une majorité de répondants (53%) disent toujours qu’ils ne se sentent pas plus proches de leurs collègues maintenant que par le passé. Cependant, en raison de cette expérience partagée nouvelle et sans précédent, il est plus probable que les équipes marketing seront en mesure de se regrouper et de collaborer efficacement.

Les répondants au sondage ont également indiqué que les communications de l’entreprise avec les employés pendant l’épidémie de COVID-19 ont été positives. 78% conviennent que la communication a été ouverte et honnête, et 76% conviennent qu’il existe des lignes de communication ouvertes entre la direction et le personnel. De plus, 75% disent que les entreprises ont été très favorables aux situations familiales, avec près de 60% déclarant que les employeurs ont été très favorables aux foyers avec des enfants de moins de 16 ans.

Des changements dans la structure de l’équipe sont nécessaires

Enfin, comme les organisations sont passées au travail à distance pendant l’épidémie de coronavirus, la majorité des répondants au sondage suggèrent que de nouvelles structures et capacités d’équipe sont nécessaires pour que les équipes fonctionnent efficacement.

En effet, 54% de l’ensemble des répondants déclarent que leur organisation a pris des mesures pour permettre la capacité de travailler de manière interfonctionnelle, ce chiffre passant à 57% pour les grandes organisations avec des revenus supérieurs à 50 millions de livres sterling. Il semble également qu’il y ait eu des changements plus rapides et plus importants dans l’ensemble pour les organisations à revenu élevé, 50% de ce groupe déclarant avoir pris des mesures pour permettre de créer des équipes plus rapidement, contre seulement 39% pour l’ensemble des répondants.