Les spécialistes du marketing préoccupés par l’impact du travail à distance sur la créativité et la gestion des performances: étude – Econsultancy

Au Royaume-Uni, de nombreux employés arrivent à la fin de leur première semaine complète de travail à distance, tandis qu’aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, certains ont travaillé à distance pendant la majeure partie du mois.

Alors que les développements continuent de se dérouler dans l’épidémie de coronavirus en cours, la prise de conscience commence à se faire en ce que nous pouvons être dans cette situation à long terme. De nombreuses entreprises qui n’étaient pas habituées auparavant au travail à distance ou distribué ont dû réinventer leurs processus à la volée: adopter des outils de communication et de gestion de projet, planifier des réunions et des enregistrements en ligne, et trouver des moyens de coordonner et de se concerter à distance. .

Mais au-delà des changements à court terme des pratiques de travail, quelles sont les plus grandes préoccupations des spécialistes du marketing concernant le travail à distance sur une plus longue période? Dans une récente enquête Econsultancy and Marketing Week menée auprès de plus de 2200 spécialistes du marketing, les répondants ont été interrogés sur les défis auxquels leur organisation serait confrontée si une grande partie de ses travailleurs du savoir étaient éloignés pendant une longue période.

Parmi les répondants travaillant dans de grandes entreprises – définies aux fins du présent article comme des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de livres sterling par an – les principales préoccupations concernent la créativité dans un environnement de travail distribué, la gestion des performances et la disponibilité continue du support technique. .

Soixante et un pour cent des répondants des grandes entreprises disent que la créativité dans un environnement distribué serait un défi critique (23%) ou important (38%). Cinquante-sept pour cent des entreprises interrogées déclarent que la gestion des performances serait un défi critique ou important dans une situation de travail à distance à long terme, avec un quart complet (25%) estimant que ce serait un défi critique. Et 51% des entreprises interrogées pensent que le support technique pour une main-d’œuvre distante serait un défi critique (19%) ou important (32%) sur une longue période.

Les petites et moyennes entreprises (PME), définies dans cet article comme des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions de livres sterling, ont des inquiétudes concernant globalement les mêmes domaines mais dans une moindre mesure. Quarante-neuf pour cent des répondants des PME estiment que la créativité dans un environnement distribué serait un défi critique ou important à long terme, tandis que 49% ont également de sérieuses préoccupations concernant la gestion des performances et 38% sont également préoccupés par le support technique.

Les domaines dans lesquels les grandes entreprises et les PME divergent le plus dans leurs préoccupations sont la sécurité des données et le respect du RGPD / respect de la vie privée, les PME étant nettement moins préoccupées que les grandes entreprises par les implications du travail à distance à long terme pour les deux. Quarante-huit pour cent des grandes entreprises pensent que la sécurité des données serait un défi critique (22%) ou important (26%) dans une situation de travail à distance à long terme, contre seulement 27% des PME (dont 12% pensent que ce serait le cas). un défi critique).

Quant au maintien du respect du RGPD ou de la confidentialité, 44% des entreprises y voient un défi potentiellement critique (16%) ou important (28%), contre 23% des PME – dont 8% seulement pensent que ce serait un défi critique.

Il va de soi que les grandes entreprises auraient le plus à s’inquiéter d’un passage au travail réparti, compte tenu de la taille proportionnellement plus importante de leur main-d’œuvre – ce qui rend tout, de la gestion des performances au support technique, un plus grand défi. Cependant, ils ont également plus de ressources sur lesquelles s’appuyer pour investir dans des solutions qui aideraient à relever le défi.

La sécurité des données est également susceptible d’avoir des implications beaucoup plus problématiques pour une grande entreprise qui a à la fois un volume beaucoup plus élevé de données potentiellement sensibles à gérer et à suivre et probablement également un nombre plus élevé de points faibles potentiels parmi ses effectifs.

Les petites et moyennes entreprises, cependant, ne devraient pas faire preuve de complaisance, car la sécurité des données est susceptible d’être un défi pour un personnel de toute taille travaillant à distance. Une récente fonctionnalité de Fast Company a mis en évidence les nombreux facteurs de risque d’une transition soudaine du personnel vers le travail à distance du point de vue de la cybersécurité, y compris les employés se connectant à l’infrastructure de l’entreprise d’une manière inconnue, et les employés utilisant des appareils personnels comme un ordinateur à la maison ou un smartphone pour travailler. Ils peuvent également être moins certains sans collègues sur place pour un deuxième avis. Et bien que l’ampleur du problème potentiel soit encore plus grande pour les grandes entreprises, il affecte également les PME.

Fait intéressant, lorsqu’on leur demande dans quelle mesure leur entreprise est capable de permettre le travail à distance aujourd’hui, les grandes entreprises étaient légèrement plus susceptibles que les PME de déclarer que leur organisation est «très» ou «quelque peu» compétente – et pourtant, elles sont beaucoup plus préoccupées par les implications de la longue -travail à distance. Cela pourrait être dû au fait que les grandes entreprises ont moins confiance en leur capacité à faire face à long terme qu’à court terme – ou que, en tant que travailleurs distants habituels, elles sont plus sensibles aux risques et défis potentiels.

