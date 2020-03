Les Stablecoins sont en train de devenir la meilleure alternative au Bitcoin en ce moment

S’il y a quelque chose que tout investisseur expérimenté sait, c’est qu’en cas de crise, le plus sensé est de se réfugier dans des actifs relativement plus sûrs. Cela n’exclut pas le marché des crypto-monnaies, où après la chute de plus de 30% du prix du Bitcoin, beaucoup ont choisi de se réfugier dans des pièces stables telles que Tether.

Bien que ce fait puisse être débattu, l’indéniable est que les stablecoins ont profité du krach boursier de jeudi. Des centaines de millions sont entrés en USDT alors que la volatilité des prix de Bitcoin augmentait.

Autrement dit, compte tenu de la volatilité croissante du Bitcoin cette semaine, la demande de pièces stables a grimpé en flèche. L’exemple le plus clair est la crypto-monnaie de Tether (USDT), qui a dépassé une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars.

Un autre fait qui doit être souligné est le plus de 500 millions de dollars frappés par cette crise dans laquelle l’USDT est apparu comme la principale monnaie stable.

Porte-parole attachés.

La page de transparence de Tether indique actuellement que l’USDT a une capitalisation boursière de 5,12 milliards de dollars. D’après les rapports de Whale Alert, il semble que Tether a frappé plus de 500 millions de dollars dans les jours précédant le 12 mars.

Tether a également frappé 115 millions USD supplémentaires dans les jours suivants. Ce qui précède peut être corroboré dans les derniers rapports sur les crypto-baleines réalisés ici à CriptoTendencia.

Contraste des faits

Cependant, il apparaît que la plupart des agrégateurs de marché n’ont pas pris en compte ces changements. CoinMarketCap, par exemple, rapporte que Tether a une capitalisation boursière de 4,6 milliards de dollars et ses graphiques ne donnent aucune indication que l’offre globale de Tether ou sa capitalisation boursière a changé au cours de la semaine dernière.

En outre, les chiffres officiels et non officiels excluent les devises Tether adossées au yuan, à l’euro et à l’or, qui représentent ensemble plus de 70 millions de dollars d’actifs.

La controverse sur Tether et sa transparence se poursuit

Contrairement au Bitcoin, Tether peut facilement être inventé tant que l’USDT a suffisamment de garanties pour le faire. Cela signifie que Tether crée et détruit des jetons USDT pour ajuster son offre, une procédure qui à son tour maintient la parité avec le dollar américain.

Cela rend difficile de dire si la décision de Tether de frapper un grand nombre de nouveaux jetons est réellement basée sur la demande réelle des investisseurs.

En outre, certains critiques ne sont pas satisfaits des pratiques d’audit de Tether et se demandent s’il a vraiment suffisamment d’assurance. D’autres soutiennent que Tether est utilisé dans le commerce du linge et dans les manipulations de marché.

Pour défendre Tether, son stablecoin a offert aux investisseurs de crypto-monnaie un moyen d’échapper à la récente volatilité des prix. L’USDT a maintenu son prix fixe de 1,00 $ pendant plusieurs années et avec l’automne de cette semaine il n’y a pas eu d’exception.

D’autres pièces stables prospèrent également malgré le krach du marché

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a noté que le stablecoin (USDC) de son entreprise connaît une forte augmentation de la demande et que son offre actuelle a atteint 568 millions de dollars. Comme Tether, USDC est soutenu par un groupe central appelé CENTRE, qui a récemment brûlé et frappé plusieurs jetons USDC.

Pendant ce temps, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a indiqué que son stablecoin (Binance USD) avait atteint une capitalisation boursière de 132 millions de dollars. Il est important de le souligner, car BUSD est sorti en septembre 2019 et avec cette capitalisation, il devient le quatrième plus grand stablecoin.

Par cela, nous ne voulons pas dire que tout est rose pour les pièces stables …

En effet, tout ne va pas bien entre les pièces stables. Par exemple, MakerDAO a récemment pris des mesures d’urgence pour protéger Dai du crash de jeudi. Dai est votre stablecoin soutenu par ERC-20.

Parce que Dai est soutenu et régi par des créanciers individuels, les pièces ne peuvent pas être frappées ou brûlées unilatéralement. Les décisions sont prises par consensus.

Le graphique de variation des prix de Bitcoin au cours des dernières 24 heures montre une volatilité importante, ce qui fait que les pièces stables semblent être une alternative intéressante, en particulier dans le cas de Tether.

Il reste à voir si le marché des crypto-monnaies connaîtra une nouvelle baisse et si la demande de pièces stables augmentera à nouveau parmi les investisseurs si cela se produit.

Pour l’instant, au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin se situe à 5 262,66 USD. Autrement dit, il a connu une légère reprise mais reste à des niveaux rouges, avec une perte de 2,62% par rapport à hier.

Cela ne signifie pas que vous devez mépriser les actifs que vous possédez ou souhaitez acquérir en Bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie qui n’est pas une monnaie stable. L’intention est de signaler une tendance qui se produit actuellement.

En outre, cela a été vu à d’autres occasions lorsque les investisseurs décident de renoncer à leur Bitcoin pour le bien de leurs investissements à un moment donné.

