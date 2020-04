Les startups argentines avec des projets de blockchain pourront participer à un programme d’accélération

Les entreprises argentines qui utilisent la technologie de comptabilité distribuée (DLT) ou la blockchain peuvent postuler à l’appel que la municipalité de Mendoza a lancé pour son accélération et former le réseau Open Future de Telefónica.

L’appel est pour les startups qui sont déjà développer le DLT dans le cadre de votre travail ou de votre modèle d’entreprise, que votre proposition est innovante et offre des résultats tangibles de vos applications. Les autorités ont souligné que le processus de candidature sera ouvert jusqu’au 30 avril, après cette date, l’évaluation commencera à sélectionner les propositions présentant le plus grand potentiel.

Des projets avec d’autres technologies telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’apprentissage automatique, la cybersécurité, le Big Data, l’IoT, le cloud computing, la biotechnologie, les jeux vidéo et le edge computing, entre autres, peuvent également participer à des applications.

“Ils recherchent des startups capables de démontrer une évolution significative de leur activité en six mois, à travers des résultats concrets. Des projets avec un certain degré de progrès dans des industries perturbatrices et qui veulent révolutionner les technologies les plus traditionnelles seront sélectionnés (…) la municipalité offre aux projets la possibilité d’accéder au programme d’incubation / accélération et à l’espace de coworking du Club des entrepreneurs “, a-t-il été rapporté. à travers une déclaration.

Pour s’inscrire, les entrepreneurs doivent remplir le formulaire fourni par les organisateurs sur le site Internet. Les conditions de participation sont les suivantes: que les entreprises en sont aux premiers stades de développement avec pas plus de cinq ans d’incorporation, que les personnes ont plus de 18 ans et que les participants ne soumettent pas plusieurs projets de manière formelle. individuellement ou collectivement.

Il s’agit du troisième appel lancé par la municipalité de Mendoza à la recherche de projets pour faire partie du réseau mondial «Open Future Telefónica. Source: Municipalité de Mendoza.

Le réseau Open Future de la multinationale de télécommunications Telefónica est un programme d’accélération qui promeut l’innovation et l’esprit d’entreprise. Le réseau est présent dans divers pays d’Amérique latine tels que l’Argentine, le Brésil, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Pérou et le Venezuela. Un de ses objectifs est rapprocher l’entrepreneuriat de l’écosystème d’affaires pour donner de la visibilité aux startups et internationaliser les solutions basées sur les nouvelles technologies.

Celui de la municipalité de Mendoza est le troisième appel de ce type, mais Open Future lui-même a, par le passé, appelé les entrepreneurs à présenter leurs propositions de travail. En septembre de l’année dernière, CriptoNoticias a annoncé qu’Open Future recherchait des startups avec des projets en développement pour offrir des conseils gratuits.

Dans la cryptopédia CryptoNews, DLT est défini comme une «technologie qui permet l’exécution fiable et sécurisée de tout type de transaction entre deux personnes ou plus sans avoir besoin d’intermédiaires, via Internet. Son introduction dans le monde s’est faite via la crypto-monnaie Bitcoin, la première plateforme de blockchain.

La technologie comptable distribuée a des applications dans divers domaines allant de la traçabilité des produits, la certification des documents, l’identité numérique, à son utilisation la plus connue, celle des crypto-monnaies.