Les startups avancent dans la courbe de Covid-19 avec des consultations médicales en ligne

Ricardo Moguel, directeur général de Doctoralia au Mexique, a déclaré qu’à partir de ce vendredi, la plate-forme aura 2000 médecins à la disposition des utilisateurs pour le service de consultation en ligne et ils espèrent atteindre 5000 médecins dans une semaine. Avec ces spécialistes, ce que la startup recherche, c’est de servir le plus de personnes possible, sans quitter leur domicile, et ainsi contribuer à aplatir la courbe de contagion des virus au Mexique.

«Nous avons lancé l’appel à des médecins en ligne plus tôt dans la semaine et aujourd’hui, nous avons déjà 2 000 médecins qui ont levé la main et déclaré que j’offrais ce service. Maintenant, nous formons les médecins et vendredi, le service sera disponible dans le pays, afin qu’ils n’aient plus à sortir et que les sources de risques soient évitées. En tant qu’entreprise, nous parions que le système de santé ne sera pas dépassé et que nous pourrons ainsi influer sur la courbe du virus au Mexique, essayez de le rendre plat “, a déclaré Moguel dans une interview.

Au total, le cabinet compte 180 000 médecins inscrits sur la plateforme pour pouvoir donner des consultations dans le pays, soit en ligne soit d’abord en ligne puis physiquement; Cependant, après son expérience dans des pays comme l’Espagne et l’Italie, Moguel a averti qu’il était désormais vital de donner à la plateforme des capacités médicales plus importantes pour contenir la demande plus tard, ce qu’ils ont déjà appris des pays européens.

