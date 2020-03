Les supermarchés et les magasins de Madrid montent en flèche leurs ventes de 145% en raison du coronavirus

Ignacio García Magarzo, PDG d’Asedas, a indiqué mardi que certains supermarchés et magasins “dans certaines zones” de Madrid ont augmenté leurs ventes avec des “pics” allant jusqu’à 145%, une vente “bien supérieure à la normale”.

À partir des installations logistiques d’Ahorra Más, dans la ville de Velilla de San Antonio, il a détaillé qu’au cours des deux derniers jours, il y a eu un afflux important de supermarchés par peur des sans-abri, ce qui a provoqué les étagères des les établissements de Madrid et de Vitoria, notamment, ont été vidés lors de cette crise sanitaire.

García Magarzo a été accompagnée dans cet acte par le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, et le maire adjoint, Begoña Villacís, qui ont souligné qu ‘”il n’y aura pas de problème d’approvisionnement, quelles que soient les circonstances”.

Les trois ont envoyé un «message de tranquillité sur la capacité logistique de la nourriture», qui garantit que «près des maisons et des centres de travail, il y a un établissement où vous pouvez faire un achat».

En ce sens, Villacís a révélé que ce jour “plus de tonnes de nourriture sont entrées que le même jour l’an dernier”. Hier, après le conseil d’administration extraordinaire, le maire adjoint a appelé à la tranquillité du peuple de Madrid, car Mercamadrid est une “infrastructure critique” qui garantit l’approvisionnement alimentaire.

Cette semaine, la mairie de Madrid a ordonné la fermeture pour quinze jours et à partir de jeudi prochain des bibliothèques municipales, théâtres, centres culturels et centres sportifs, une décision qui rejoint la fermeture des crèches, écoles, instituts et universités qui est appliquée dans la Communauté de Madrid à partir de demain, mercredi.

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a rencontré d’urgence son conseil de direction mardi et a signalé les nouvelles restrictions avant COVID-19 lors d’une conférence de presse, accompagné du maire adjoint, Begoña Villacís.

Plus précisément, le Conseil municipal fermera les théâtres et les bibliothèques publiques, les centres sportifs, le Planétarium, les écoles de danse et de musique, les écoles municipales pour enfants – qui n’ouvriront pas ni personnel – et a suspendu les activités pour les enfants, les jeunes et les plus âgé dans les musées municipaux ainsi que dans les programmes de sports de rue

