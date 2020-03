les supermarchés introduisent l’heure des personnes âgées pour les personnes vulnérables

“Nous devons aider à protéger les plus vulnérables de nos communautés contre ce virus.” – Roger Burnley, PDG d’ASDA.

// Les grandes chaînes de supermarchés ouvrent tôt pour que les personnes âgées et vulnérables fassent leurs achats pendant la pandémie de Covid-19

// Les clients sont priés de faire leurs achats en magasin dans la mesure du possible pour libérer des créneaux de livraison en ligne pour les plus vulnérables

Les épiciers mettent en place des horaires pour les personnes âgées dans les magasins afin que les clients vulnérables puissent acheter quand ils sont plus calmes et s’approvisionner en articles essentiels en raison de la pandémie de Covid-19.

Asda a annoncé qu’elle serait ouverte aux acheteurs vulnérables avant 9 heures demain

Le directeur général de l’épicier, Roger Burnley, a demandé aux clients dans une lettre “de reporter leur départ aux magasins jusqu’à 9 heures au moins”.

«Nous devons aider à protéger les plus vulnérables de nos communautés contre ce virus», a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la semaine, l’Islande a annoncé que certains de ses magasins ouvriraient une heure plus tôt pour permettre aux personnes âgées de faire leurs achats quand il est plus calme et d’obtenir les premiers dibs sur l’essentiel.

Une centaine de ses succursales à travers le Royaume-Uni sont désormais ouvertes à partir de 8h du matin du lundi au vendredi pour les personnes les plus exposées au virus.

Tesco a mis en place les mêmes mesures, privilégiant une heure tous les lundis, mercredis et vendredis matin de 9h à 10h sauf dans les magasins Express pour personnes âgées.

Le chef de la direction de Tesco, Dave Lewis, a également encouragé les clients qui achètent en ligne ou qui choisissent de cliquer et de collecter plutôt à prioriser les achats en magasin lorsque cela est possible afin de libérer des créneaux de livraison pour les plus vulnérables.

Dans une lettre ouverte similaire aux clients, le président-directeur général de Sainsbury, Mike Coupe, a déclaré que l’épicier avait écouté les commentaires des clients et du personnel préoccupés par les personnes vulnérables et prenait des mesures supplémentaires “pour s’assurer que tout le monde a accès aux articles dont ils ont besoin”.

Elle réservera la première heure dans tous les supermarchés à partir d’aujourd’hui aux clients âgés et vulnérables.

Pendant ce temps, Morrisons consacre 9 heures et 10 heures, du lundi au samedi, aux acheteurs vulnérables et aux personnes âgées pour recevoir plus d’aide dans le magasin.

À partir d’aujourd’hui, Morrisons a déclaré que cela se poursuivra dans un avenir prévisible.

En Irlande, les magasins Lidl n’autorisent que les retraités à faire leurs achats pendant les deux premières heures d’ouverture.

Il n’est pas encore prévu de mettre en œuvre des mesures similaires pour Lidl Grande-Bretagne.

Les supermarchés continuent d’exhorter les clients à être «prévenants», car les achats de panique ont vu les étagères dépouillées de produits de base, laissant beaucoup sans produits de base.