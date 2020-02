Les t-shirts In The Style recueillent plus de 300 000 £ en faveur de Caroline Flack

Les bénéfices ont maintenant été reversés à des Samaritains, un organisme de bienfaisance qui soutient ceux qui ont des problèmes de santé mentale

In The Style a déclaré que les t-shirts qu’elle avait lancés en soutien à Caroline Flack – la présentatrice de télévision décédée ce week-end – avaient recueilli plus de 300 000 £ pour l’association caritative Samaritaine.

Le détaillant de mode en ligne a lancé un t-shirt «Soyez gentil» en édition limitée plus tôt cette semaine – inspiré par la publication Instagram de Flack en décembre – promettant de reverser 100% des bénéfices aux Samaritains.

Les bénéfices ont maintenant été versés à l’organisme de bienfaisance, qui soutient les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et éprouvant des pensées suicidaires.

“À la lumière des récents événements tragiques et des batailles en cours sur la santé mentale auxquelles sont confrontés tant de personnes, nous pensons qu’il est si important en tant que marque d’utiliser notre plateforme pour sensibiliser davantage à la santé mentale et aux impacts qui en découlent”, a déclaré In The Style.

“Honnêtement, vous ne savez jamais ce qui se passe derrière des portes closes et être gentil ne coûte rien.”

«Le seul but de ces t-shirts #BeKind était de répandre l’amour, de sensibiliser et de faire des dons pour des œuvres caritatives et c’est définitivement le cas.

“Je sais que tout le monde est si profondément triste à la lumière des événements récents, mais les personnes qui se rassemblent pour soutenir cela sont tellement spéciales et cet argent récolté aura un impact énorme pour tant de personnes qui en ont besoin.”

Le détaillant a ajouté que le t-shirt était actuellement en rupture de stock, mais les consommateurs seront informés lorsque d’autres produits seront mis en vente.

Pendant ce temps, le confrère détaillant de mode PrettyLittleThing a déclaré qu’il reverserait 100% de ses bénéfices de son dernier montage avec l’ancienne candidate de Love Island, Molly-Mae Hague, à la charité en santé mentale Mind pour soutenir Flack.

