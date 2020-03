Les taux hypothécaires pourraient atteindre des creux records alors que la Banque d’Angleterre baisse ses taux d’intérêt

La Banque d’Angleterre a baissé ses taux d’intérêt lors d’une intervention d’urgence contre le coronavirus. Cela pourrait signifier des taux hypothécaires record pour les emprunteurs résidentiels et des économies pour les propriétaires locatifs.

Le taux de base se situe désormais à 0,25%, contre 0,75%. Il s’agit du même niveau qu’il a été atteint de mars 2009 à novembre 2017 après le krach financier.

La Banque d’Angleterre a déclaré: «La réduction du taux d’escompte contribuera à soutenir la confiance des entreprises et des consommateurs dans une période difficile, à renforcer les flux de trésorerie des entreprises et des ménages, à réduire le coût et à améliorer la disponibilité des financements. “

Les prêteurs devraient réagir rapidement à la baisse surprise, même si les taux hypothécaires sont déjà à des niveaux record. Barclays, Bank of Scotland, Lloyds Bank et Halifax ont tous annoncé que l’épargne sera répercutée sur les créanciers hypothécaires à partir du 1er avril.

Quelles sont les coupures?

Le taux variable des propriétaires de Lloyds Bank tombera à 3,74% et son taux variable standard à 2,25%. Halifax et Bank of Scotland réduisent également leurs prêts hypothécaires à taux variable à 3,74% par rapport à avril.

Barclays a annoncé que tous les trackers et hypothèques à taux variable existants diminueront de 0,5% à partir du 1er avril. Les nouveaux clients qui contractent un prêt à taux variable peuvent bénéficier immédiatement de taux hypothécaires plus bas.

Les clients de Virgin Money ayant des hypothèques liées au taux de la Banque d’Angleterre verront leurs coûts hypothécaires à partir du 1er mai. Cependant, il n’a pas encore fait d’annonce sur ses autres prêts à taux variable.

De nombreux emprunteurs au profit

Les emprunteurs sur une hypothèque de suivi de remboursement feront une économie décente. Par exemple, une hypothèque tracker de 100 000 £ qui passe de 2% à 1,5% permettra une économie mensuelle d’environ 25 £ par mois.

Ceux qui ont un prêt hypothécaire à intérêt uniquement, résidentiel et à louer, en bénéficieront également. Une baisse du taux d’intérêt de 0,5% signifie une économie d’environ 40 £ par mois pour chaque tranche de 100 000 £ empruntée.

Les propriétaires de prêts hypothécaires à taux fixe ne seront pas touchés, sauf s’ils approchent de la fin de leur terme et cherchent à réhypothéquer. Pourtant, les primo-accédants et les déménageurs pourraient tous bénéficier de taux hypothécaires encore plus bas que ceux que nous avons vus récemment.

Pourrions-nous voir des taux hypothécaires inférieurs à 1%?

L’industrie s’attend à voir les taux hypothécaires à cinq ans encore baisser. Il convient de noter que la dernière fois que les taux d’intérêt ont été à ce niveau, certains prêteurs proposaient des offres à taux fixe de deux ans à moins de 1% avec un dépôt important. Il sera intéressant de voir quelles offres seront disponibles pour les emprunteurs au cours des prochaines semaines.

Mark Harris, directeur général du courtier hypothécaire SPF Private Clients, a déclaré: «Il s’agit d’une décision audacieuse et décisive de la Banque d’Angleterre. Les taux de swap ont chuté ces derniers jours et la réduction du taux de base, ainsi que la baisse des taux de swap, conduiront à des produits hypothécaires encore moins chers. »

«Nous nous attendons à ce que le prix sur cinq ans tombe près de son précédent record de 1,29% en 2017 (pour un correctif de cinq ans d’Atom Bank). La grande question est, pourraient-ils tomber en dessous de 1%? “