Les taxes sur l’essence seront la bouée de sauvetage des finances publiques

Pour cette année, le Trésor prévoit de lever 313 000 millions de pesos (MDP) pour cette taxe, cependant, compte tenu de la baisse des prix du gaz et d’une relance moindre de l’IEPS, le Trésor s’attend à ce que cet objectif soit dépassé.

“Ce serait plus de 313 000 millions de pesos”, a déclaré Herrera, qui a ajouté que cela ne signifiera pas une baisse des prix du gaz.

“Les baisses ne se refléteront pas forcément dans le prix, l’engagement est de maintenir les prix en termes réels”, a indiqué le chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP).

Il a souligné que face aux ravages qui ont été tirés au sort par le coronavirus dans le monde et au conflit pétrolier entre l’Arabie saoudite et la Russie, les finances publiques du Mexique sont protégées par trois actions spécifiques: la dette publique à taux fixe et principalement en pesos mexicains (80%); des lignes de crédit avec des organisations internationales et des fonds nationaux pour la stabilisation des revenus, en plus de la souscription de couvertures pétrolières.

