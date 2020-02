Les tempêtes Ciara et Dennis laissent beaucoup de traces sur le marché britannique de la vente au détail

L’ampleur totale de l’impact des tempêtes sur la fréquentation et les ventes au détail de février sera révélée lorsque les chiffres mensuels globaux seront publiés dans les prochaines semaines.

// Deux grosses tempêtes ce mois-ci ont entamé la fréquentation du commerce de détail au Royaume-Uni, selon Ipsos Retail Performance

// La tempête Ciara a enregistré une baisse de 15,3% du commerce de détail le week-end du 8 et 9 février

// La tempête Dennis, qui a frappé le week-end suivant du 15 au 16 février, a encore plus fait de bruit avec une baisse de 16,3%

De nouvelles données suggèrent que les chiffres globaux de février devraient relever un défi, car les tempêtes qui ont frappé le Royaume-Uni au cours des deux derniers week-ends ont éloigné les acheteurs de la rue principale.

Selon Ipsos Retail Performance, Storm Ciara a entraîné une chute de 15,3% de la fréquentation à travers le pays lorsqu’elle a frappé le week-end du 8 au 9 février.

Cependant, la région la plus touchée était le Nord-Ouest, avec une chute de 18,3% en glissement annuel.

Pendant ce temps, la tempête Dennis a eu un effet pire, avec une fréquentation en spirale de 16,3% à travers le pays lorsqu’elle a frappé le week-end du 15 au 16 février.

Le Sud-Ouest et les Midlands de l’Ouest ont été les plus touchés, avec des baisses importantes de 23,5% et 20,8% respectivement.

L’ampleur de l’impact des tempêtes sur la fréquentation et les ventes au détail de février sera révélée lorsque les chiffres mensuels globaux seront publiés à la fin de ce mois ou au début de mars.

Malgré cela, le directeur de l’intelligence commerciale d’Ipsos Retail Performance, le Dr Tim Denison, a souligné combien il y avait eu des années où les conditions météorologiques avaient eu encore plus d’effets négatifs sur l’industrie du commerce de détail.

“Les deux week-ends ont eu des impacts similaires au niveau du Royaume-Uni, comme on pouvait s’y attendre”, a-t-il déclaré.

«Ceci est tout à fait typique de l’impact sur la fréquentation des grandes tempêtes hivernales, mais pas aussi dramatique que les pannes blanches des années précédentes.

“L’impact de Dennis était plus localisé étant donné que la tempête concernait davantage les précipitations que les conditions venteuses.”

