Les tempêtes et les flambées de coronavirus annoncent une faible fréquentation record en février

Le mois de février a connu des creux records sans précédent dans la fréquentation des commerces de détail, une série de tempêtes majeures et l’épidémie de coronavirus ayant gardé les acheteurs à la maison.

Selon le dernier indice de trafic de détail d’Ipsos Retail Performance, par rapport au chiffre de janvier, le nombre d’acheteurs a chuté de 23% en février, le mois le plus humide jamais enregistré.

Sur une base annuelle, la fréquentation hebdomadaire moyenne en février a diminué de 14,2%.

Les magasins les plus durement touchés ont été le nord de l’Angleterre, où la fréquentation a chuté de 16,8% en glissement annuel, et les Midlands où la fréquentation a diminué de 16,3% en glissement annuel.

Bien qu’elle contienne la Saint-Valentin, la semaine la plus calme du mois était la semaine commençant le 9 février.

Il représentait le deuxième point le plus bas jamais mesuré par le Retail Traffic Index, après la semaine du 25 février, lorsque la tempête de neige «Beast from the East» a frappé le Royaume-Uni.

“Au cours des 14 dernières années, février a été le mois de l’année où la fréquentation hebdomadaire moyenne est à son plus bas”, a déclaré le Dr Tim Denison, directeur du renseignement commercial d’Ipsos Retail Performance.

«Cela dit, le mois dernier était sans précédent. La baisse de 23% en janvier est plus du double de la moyenne depuis le début du siècle.

«Cela souligne l’impact des coups que des tempêtes comme Ciara, Dennis et Jorge ont eu sur la vie quotidienne et les commerces de détail.

«Pour plusieurs détaillants équipés de capacités d’achat sur Internet, les ramifications des ventes peuvent être amorties, mais pour les magasins indépendants locaux, le mois de février le plus humide jamais enregistré les frappera durement.

«Outre la pluie, l’arrivée du coronavirus a encore tordu le couteau ce mois-ci. Pour les destinations commerciales les plus attrayantes pour les touristes asiatiques, la fréquentation a été durement touchée.

«Bien que le mauvais temps puisse aller et venir, nous ne sommes tout simplement pas sûrs de la longévité et de la portée que Covid-19 aura dans la vie de tous les jours.

«Cela pourrait conduire à des blocages locaux qui nuiraient au commerce intérieur et touristique pour les mois à venir.

“Il est ironique de constater que juste après la fin du Brexit, et que la confiance des consommateurs se renforce, une autre contagion frappe le pays.”

