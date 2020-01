Les tendances marketing et numériques d’Ashley Friedlein pour 2020 à 2030 – Econsultancy

Chaque année, je sélectionne les tendances et développements numériques et marketing qui, je pense, façonneront la planification et la réflexion de l’industrie et du digital / marketing dans l’année à venir.

C’est une année spéciale. 2020 était toujours «l’avenir» quelque part à l’horizon. Eh bien, nous y voilà. Nous avons besoin d’un nouvel avenir. Partons avec 2030.

Il y a eu pas mal de rétrospectives sur dix ans écrites sur le numérique, et certaines (moins que d’habitude pour une raison quelconque) des tendances et des prévisions pour 2020, mais peu de perspectives sur dix ans. Voilà donc ce sur quoi je voudrais me concentrer en premier.

La décennie à 2030:

1. En quête de confiance

2. Technologie humaine

3. Personnalisation 2.0

4. Tout en tant que service

5. Le commerce électronique et l’environnement

2020 Tendances digitales et marketing:

6. Commerce électronique, social, publicité, UX, SEO, etc.

7. Messagerie

8. Transformation numérique et marketing

9. Données

10. Expérience client

Pour continuer à lire ce contenu et accéder à plus de 30 000 éléments de données, recherches, rapports et articles exclusifs, vous devez vous abonner. Utilisez le bouton ci-dessous pour afficher vos options et vous inscrire. Vous avez déjà un abonnement? Connectez-vous simplement ci-dessous

Pour accéder à tous nos contenus premium, y compris les recherches, les informations, les connaissances en ligne, les données et les outils inestimables, vous devez être abonné.

Explorez nos options d’abonnement et obtenez un accès instantané pour vous, votre équipe et votre organisation à une multitude de ressources conçues pour vous aider à atteindre l’excellence en marketing.

Consultez nos options d’abonnement