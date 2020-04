Les têtes de lit, un classique plein de style

Si vous êtes de ceux qui pensent que la tête de lit est simplement esthétique, vous vous trompez. Dans l’Égypte ancienne, des preuves archéologiques suggèrent que les eaux d’amont ont été créées comme barrière aux courants d’air qui permettraient de maintenir une température chaude la nuit. Les têtes de lit étaient en bois, un matériau moins conducteur de chaleur que la pierre ou la brique.

À l’époque, c’était un signe de statut social et seuls les plus riches avaient des designs sophistiqués. Il semble que cette coutume prévaut au XXIe siècle. Au moins de cette façon dans cette propriété, appelée Callejón de los Arizpe, située dans l’exclusif San Pedro Garza García, à Nuevo León, où la hauteur majestueuse de ses chambres est utilisée pour les embellir avec des têtes de lit impressionnantes.

C’est dans la Grèce antique que les têtes de lit ont commencé à avoir un amorti et un soutien supplémentaires. Certains étaient sculptés dans de l’ébène, de l’argent et de l’or, représentés dans de nombreux dessins, sans doute davantage pour montrer leur statut et leur puissance que pour leur confort.

Déjà au Moyen Âge, des changements importants ont été apportés aux têtes de lit, principalement en raison de l’invention des lits à baldaquin, qui, encore une fois, étaient liés à la richesse et à la puissance. À l’époque, le lit était le meuble le plus cher de la maison, rendant les têtes de lit encore plus élaborées.

La tête de lit et le feng shui

Selon ce courant chinois, le plus recommandé est d’avoir une tête solide, car cela crée le sentiment que vous avez une montagne sûre et solide qui vous soutient pendant votre sommeil. Une tête de lit solide est également censée créer un espace sûr pour l’intimité et la connexion.

Dans ce cas, il offre un environnement moelleux et une sensation de confort.

En feng shui, le style de tête de lit est la clé. Ceux rembourrés ou en bois sont suggérés, avec un design solide les empêchant d’être ouverts ou avec des barres. De plus, cette philosophie suggère d’éviter complètement les en-têtes de stockage, car ils attirent l’encombrement.

La grande salle avec cheminée et un bar intégré sur mesure.

Sans aucun doute, la majesté des espaces de Callejón de los Arizpe est une constante, non seulement dans les chambres, mais dans tous ses intérieurs. Ses immenses animations et ses salles conviviales l’exposent.

Cette résidence dispose de divers meubles de luxe importés d’Inde.

Casa Callejon de Arizpe, est une propriété située à San Pedro Garza García, Nuevo León. Dans un terrain de 4000 m2, avec environ 1400 de construction, vous pourrez profiter des finitions les plus exclusives. Sachez-le, c’est à vendre.

