Les travailleurs d’Amazon et de Whole Foods recevront désormais des masques et des contrôles de température quotidiens – .

Amazon prévoit d’intensifier ses mesures de protection pour les travailleurs afin de vérifier les symptômes de coronavirus.

À partir de la semaine prochaine, les employés des entrepôts d’Amazon et les employés de Whole Foods, propriété d’Amazon, recevront des masques et des contrôles de température quotidiens.

Ces nouvelles protections interviennent alors que les projections de coronavirus continuent d’inquiéter les responsables de la santé des secteurs public et privé, qui ne cessent d’alerter le pire de la crise.

Après que plusieurs de ses employés se sont plaints depuis des semaines de mesures de protection inadéquates contre le coronavirus et certains ont même organisé une grève ces derniers jours, Amazon s’engage désormais à prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé des travailleurs dans ses entrepôts massifs ainsi que chez Amazon. Aliments entiers.

À partir de la semaine prochaine, ces travailleurs seront soumis à des contrôles de température quotidiens, car la fièvre est l’un des signes d’une infection par un coronavirus. Des sources ont déclaré à . qu’Amazon prévoyait d’utiliser des thermomètres frontaux sans contact aux entrées des entrepôts pour mesurer tous les travailleurs entrant, et toute personne ayant une température supérieure à 100,4 degrés Fahrenheit sera renvoyée chez elle.

La semaine prochaine également, tous ces sites devraient être approvisionnés en masques à porter par les travailleurs – le type chirurgical en tissu, pas les masques anti-particules N95 dont les agents de santé de première ligne ont désespérément besoin en ce moment.

Ce sont des étapes importantes pour une entreprise sur laquelle on compte encore beaucoup pour livrer des marchandises dans le monde entier malgré la pandémie mondiale de coronavirus qui fait toujours rage. La grande majorité des Américains sont confinés chez eux en ce moment pour soutenir la distanciation sociale dans une tentative d’interrompre la propagation du virus, qui continue d’infecter et de tuer des dizaines de nouvelles victimes chaque jour – le tout pendant que les colis d’Amazon continuent à traverser la vaste livraison de l’entreprise réseau.

Ce n’est pas que les affaires continuent comme d’habitude pour le géant du commerce électronique. Si vous visitez le site Web d’Amazon aujourd’hui, vous verrez un avis en haut qui se lit comme suit: «Nous donnons la priorité aux articles dont nos clients ont le plus besoin. Vous pouvez rencontrer des retards d’expédition. “

Les protections pour les employés d’entrepôt, quant à elles, suivent un déploiement de livraisons de masques qui est déjà en cours, et Amazon a également commencé à vérifier les températures des travailleurs dans la région de Seattle ainsi qu’à New York. Cette semaine également, le concurrent d’Amazon Walmart a également annoncé qu’il commencerait à offrir des masques aux travailleurs et des contrôles de température quotidiens.

Si des travailleurs d’Amazon doivent être renvoyés chez eux à cause de la fièvre, en vertu de ces nouvelles mesures, ils devront rester chez eux jusqu’à ce qu’ils aient eu trois jours sans fièvre.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dans une note aux employés de l’entreprise qu’il a rédigée ces derniers jours, a déclaré que le leadership de l’entreprise se réunissait quotidiennement “pour identifier des moyens supplémentaires” d’améliorer les “mesures de santé préventives pour les employés et les sous-traitants de nos sites à travers le monde. “

